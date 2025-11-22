Βαθμολογία Euroleague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί με 98-86 και την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και εύστοχος επιθετικά επικρατώντας με σκορ 98-86 της Παρί το βράδι της Παρασκευής (21/11) στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Μετά από αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-4 και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Γάλλοι απ’ την άλλη πλευρά έπεσαν στο 5-7 και βρίσκονται εκτός play in.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (26/11, 20:30), ενώ η Παρί τη Ντουμπάι εκτός έδρας (25/11, 18:00).
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ο οποίος την Πέμπτη (20/11) νίκησε τη Ντουμπάι BC με 103-82 έχει επίσης 8 νίκες και 4 ήττες και είναι 4ος.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής (21/11), ξεχωρίζει η νίκη της Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 99-87, έχοντας κορυφαίο τον Γιάντουνεν με 19 πόντους.
Εξάλλου, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια πριν την έναρξή του, από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στην πόλη της Μπολόνια, η Βίρτους νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-87.
Από εκεί και πέρα η Μπασκόνια συνέτριψε στην Ισπανία τη Μπάγερν Μονάχου με 95-73, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Καμπαρό με 18 πόντους, ενώ δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη πέτυχε η Βαλένθια στην έδρα της με 76-73 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με κορυφαίο τον Σενεγαλέζο Μπρανκού Μπαντιό με 16 πόντους.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague
Τετάρτη 19/11
Βιλερμπάν-Μονακό 52-84
Πέμπτη20/11
Αναντολού Έφες-Μπαρτσελόνα 74-73
Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103-82
Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Κάουνας 100-99
Παρασκευή 21/11
Ολυμπιακός – Παρί 98-86
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 87-99
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 95-73
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 76-73
Η βαθμολογία στη Euroleague σε 12 αγωνιστικές
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:
Τρίτη 25/11
18:00 Ντουμπάι – Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 26/11
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
20:30 Μονακό – Αναντολού Έφες
21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν
