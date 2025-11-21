Φουρνιέ: «Έχουμε διαφορετικούς ρόλους πλέον στην ομάδα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ και συνέχισε με νίκες στην Euroleague, έχοντας πολυτιμότερο στην αναμέτρηση τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις μετά από καιρό και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι σχολίασε την αναμέτρηση ενώ αναφέρθηκε και στους ρόλους που, όπως σημείωσε, έχουν αλλάξει από πέρσι στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ:

«Προσπαθήσαμε για τη νίκη, δεν ξεκινήσαμε καλά. Αναγκαστήκαμε να κυνηγάμε, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η εικόνα μας. Καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση κι ήμασταν αυτοί που κυριαρχήσαμε.

Έχουμε άλλο line up πλέον στην ομάδα. Μετά από 12 αγωνιστικές οι δυναμικές αλλάζουν. Η δυναμική είναι διαφορετική κι όλοι προσπαθούμε πάρα πολύ. Έχουμε και διαφορετικούς ρόλους πλέον στην ομάδα. Ξεκινάμε ως βασική αρχή την άμυνά μας και στην επίθεση έρχονται οι αυτοματισμοί κι αυτοί που ξεχωρίζουν».