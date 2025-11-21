Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας – Θέμα χρόνου για τον Φουρνιέ»

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά και νίκησε με 98-86 την Παρί στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειξε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα που δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό, όπως εξήγησε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπαρτζώκας:

«Είμαι χαρούμενος, γιατί θεωρούσα ότι αυτό ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει σε αυτό το τέμπο. Απόψε σούταραν με πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας στο ξεκίνημα. Είχαν σχεδόν 30 πόντους στην πρώτη περίοδο και 50 στο πρώτο μέρος. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήρεμος όταν παίζεις απέναντι στην Παρί.

Την ίδια στιγμή νομίζω πως εμείς είχαμε 24 ασίστ για 12 λάθη. Κάναμε ένα αξιόλογο παιχνίδι τελικά ως ομάδα, βάλαμε physicality στην άμυνά μας. Κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλύτερος απόψε, αλλά μπορώ να μιλήσω για πολλούς παίκτες. Ήταν μια πραγματικά ομαδική προσπάθεια. Ήταν θέμα χρόνου για τον Εβάν να βρεθεί στην κανονική του φόρμα. Στο τέλος είδαμε και κάποιες κομβικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση από τον Γουόκαπ και γενικά όλη η ομάδα βοήθησε σε αυτή τη νίκη».