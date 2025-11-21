Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Γουόρντ, «εκτός» ο ΜακΚίσικ για την αναμέτρηση με την Παρί
Ο Τάισον Γουόρντ θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα για το αποψινό (21/11) παιχνίδι με την Παρί στο ΣΕΦ. Διαθέσιμος και ο Νιλικίνα, εκτός ο ΜακΚίσικ.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (21/11, 21.15) την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή νωρίς νωρίς τη 12άδα του ματς.
Σε αυτήν μπήκε ο Τάισον Γουόρντ που ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη γάμπα και το σφίξιμο που αισθάνθηκε και θα είναι μέσα για τη «μάχη» απέναντι στους Γάλλους.
Μέσα στη δωδεκάδα είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα που επιστρέφει μετά από δύο αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ εκτός έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον προσαγωγό.
Εκτός παραμένουν βεβαίως και οι μακροχρόνια τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ που αναμένεται να χάσουν τη σεζόν.
