Ολυμπιακός – Παρί: Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (21/11, 21:15) την Παρί στο κατάμεστο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Παρί (21/11, 21:15), στο ΣΕΦ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την εκτός έδρας ήττα από την Αρμάνι, στο Μιλάνο.
Οι Πειραιώτες είναι στο 7-4 και την τέταρτη θέση της βαθμολογίας της regular season, την ώρα που οι Γάλλοι είναι στο 5-6 και την 12η θέση και «καίγονται» για τη νίκη.
Ολοταχώς για sold-out
Οι οπαδοί των Πειραιωτών αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία φορά το «παρών» στο φαληρικό στάδιο και να στηρίξουν την ομάδα, αφού έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα «μαγικά χαρτάκια» για το ματς. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε χτες (20/11) ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια.
Με απουσίες, αλλά και μία επιστροφή ο Ολυμπιακός
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής στη Media Day, συνεπώς έμεινε εκτός για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα. Ο λόγος είναι ένα πρόβλημα στον προσαγωγό που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός φόργουορντ, γι’ αυτό και ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν θα ρισκάρει με τη συμμετοχή του.
Παράλληλα, αμφίβολος για το παιχνίδι στο ΣΕΦ είναι ο Τάισον Γουόρντ (σφίξιμο στη γάμπα στη χθεσινή προπόνηση), ο οποίος όμως θα δοκιμάσει να μπει στην προπόνηση και θα φανεί το επίπεδο της ετοιμότητάς του. Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί με την Παρί ο Φρανκ Νιλικίνα, που θα μπει στη 12άδα.
