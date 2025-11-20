Φουρνιέ: «Κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες και τραυματισμούς»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί (21/11, 21:15) για την Ευρωλίγκα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ξεκαθάρισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να επιβάλλουν το ρυθμό τους και να μοιράσουν την μπάλα.

Παράλληλα, ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς έως τώρα στη σεζόν, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει και… trash talk στην αναμέτρηση, καθώς γνωρίζει τους Ίφι και Εμπαγιέ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Είναι μια διαφορετική ομάδα γιατί τρέχει. Μας βάζει πολλές προκλήσεις η Παρί και θα πρέπει να παίξουμε αντίθετα. Θα είναι θέμα θέλησης ο νικητής, αλλά εμείς πρέπει να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να είμαστε σκληροί και να μοιράσουμε την μπάλα. Κάθε ομάδα περνάει δυσκολίες και τραυματισμούς. Έτσι είναι η ζωή ενός παίκτη μπάσκετ. Παραμένουμε ενθουσιασμένοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.

Για τον Ναντίρ Ίφι και το trash talk: «Είμαι χαρούμενος για αυτόν, έχει σπουδαία σεζόν. Είναι επιθετικός και ταλαντούχος, παίζει με ταχύτητα. Πρέπει να είσαι κολλημένος πάνω του και να παίξεις σκληρά. Μιλήσαμε με τον Χιφί, τον γνώρισα όταν ήταν 15-16 σε ένα καμπ στην Αλγερια, όπως και τον Εμπαγιέ είναι φίλος μου και θα υπάρξει λίγο trash talk, αλλά σε λογικά πλαίσια».