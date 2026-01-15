Τι είπε ο Φρανσίσκο για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε στην Triple Threat Show του Amerikanos24TV και προέβη σε μία σημαντική αποκάλυψη. Ο γκαρντ της Ζάλγκιρις Κάουνας αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι και επιβεβαίωσε πως όντως υπήρχε… φλερτ και ότι ήθελε να έρθει στον Πειραιά!

Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν στη λιθουανική ομάδα δεν επέτρεψαν να προχωρήσει παραπάνω το «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον, καθώς «ήταν πολύ αργά όταν ο Ολυμπιακός ήθελε να μιλήσει τον ατζέντη μου», είπε μεταξύ άλλων ο Φρανσίσκο.

Επίσης, ο 28χρονος άσος αποκάλυψε τον λόγο που Ζάλγκιρις και ατζέντης είπαν όχι στον Ολυμπιακό. Και αυτός δεν είναι άλλος από τους πολλούς γκαρντ που έχει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σιλβέν Φρανσίσκο:

«Ναι αυτό είναι αλήθεια (σ.σ. ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν). Ήθελα να πάω εκεί, αλλά νιώθω ότι αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν άκουσα ότι ο Αντρέα Τρικιέρι απολύθηκε, όλη η ομάδα, οι παίκτες, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έγινε, ποιον προπονητή θα πάρουμε.

Στο μυαλό μου έλεγα «Ουάου, αποκλείεται να απολύθηκε ενώ ξέραμε ότι θα έχουμε τον ίδιο προπονητή και την επόμενη σεζόν και σχεδόν την ίδια ομάδα οπότε μπορούμε να χτίσουμε κάτι και να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίζει για δεύτερη χρονιά μαζί. Ήταν πολύ αργά όταν ο Ολυμπιακός ήθελε να μιλήσει τον ατζέντη μου», τόνισε ο Φρανσίσκο.

«Πριν από αυτό έλεγα γιατί όχι αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πολλοί γκαρντ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ξέρω ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσα να κάνω και για μένα η καλύτερη ιδέα ήταν να μείνω στη Ζαλγκίρις και να συνεχίσω το ταξίδι μου εκεί. Η Ζαλγκίρις είπε όχι στον Ολυμπιακό, το ίδιο και ο ατζέντης μου, επειδή με τους γκαρντ που είχαν θα ήταν πολύ δύσκολο. Ίσως δεν ήταν σωστό το timing», πρόσθεσε.