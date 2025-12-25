sports betsson
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους πιο βελτιωμένους γκαρντ των τελευταίων ετών και τον κορυφαίο παίκτη της Ζαλγκίρις φέτος, όμως στο ματς με τον Παναθηναϊκό και στην ήττα με 92-85 στο Κάουνας δεν ήταν καλός και φάνηκε πως έχει σοβαρό θέμα με τον προπονητή του, Τόμας Μασιούλις.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε τρεις πόντους και πέντε ασίστ σε 23.20′ λεπτά συμμετοχής και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να γίνει επιδραστικός για την ομάδα του με τους πράσινους να τον εξουδετερώνουν, βγάζοντάς τον εκτός ρυθμού.

Μετά το ματς ουσιαστικά ο Λιθουανός κόουτς έδειξε πως υπάρχει θέμα με τον Φρανσίσκο και τη συμπεριφορά του, σε πρώτη φάση απέναντι του, αλλά και με το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα λυθεί εσωτερικά.

YouTube thumbnail

Όπως είναι λογικό, από την ημέρα που έκανε τις δηλώσεις ο Μασιούλις για τον Φρανσίσκο έχουν αρχίσει τα σενάρια για τον παίκτη και το μέλλον του στη Ζαλγκίρις, με τα περισσότερα να κάνουν λόγο για αποχώρηση το καλοκαίρι του 2026. Ο Φρανσίσκο έχει οψιόν ανανέωσης σε λίγους μήνες και καλείται είτε ο ίδιος, είτε η ομάδα να την ενεργοποιήσει, ειδάλλως θα μπορεί οποιοσδήποτε να καταβάλλει ένα μικρό buy out και να τον κάνει δικό του.

Ήδη πολλές ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μακάμπι, η Εφές, η Φενέρ και η Μονακό εξετάζουν την περίπτωση του, ενώ στο «κόλπο» λέγεται ότι βρίσκονται και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο το καλοκαίρι.

Τι είπε ο Μασιούλις για τον Φρανσίσκο

Ο Λιθουανός προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, αναφέρθηκε στη γλώσσα του σώματος του Φρανσίσκο κάνοντας λόγο για ζήτημα που θα αντιμετωπιστεί εσωτερικά, παραδεχόμενος πως υπήρξε ένταση με το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως είπε ο Μασιούλις, πρόκειται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, τονίζοντας ότι όλοι οι παίκτες οφείλουν να παίζουν για την ομάδα και όχι για τον εαυτό τους, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από εκείνους όπως συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν ο παίκτης αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, ο προπονητής επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως. «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα είμαστε καλύτεροι».

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του και το καλοκαίρι του 2026

Ο Γάλλος πρώην παίκτης του Περιστερίου και «ανακάλυψη» του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 με τη Ζαλγκίρις για 1+1 χρόνια, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να τον… ορίζει ως αντί- Κίναν Έβανς στη Ζαλγκίρις. Ο Φρανσίσκο πήγε στο Κάουνας μετά από μια σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου και έδειξε με το «καλημέρα» πόσο σπουδαίος σκόρερ και δημιουργός είναι, με αποτέλεσμα η Ζαλγκίρις να του προτείνει επέκταση συμβολαίου.

Ο Γάλλος γκαρντ έβαλε την υπογραφή του πέρσι μεσούσης της σεζόν σε deal μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ουσιαστικά δεσμεύεται με την Ζαλγκίρις. Όμως υπάρχουν αρκετές δικλείδες και όροι στο συμβόλαιο του, που δείχνουν ότι μπορεί να «σπάσει» εύκολα το καλοκαίρι του 2026.

YouTube thumbnail

Συγκεκριμένα, ο Φρανσίσκο υπέγραψε με συν ένα για το επόμενο καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει ότι αν αποφασίσει είτε ο παίκτης, είτε η ομάδα ότι θέλει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, τότε ο Γάλλος μπορεί να αποχωρήσει με ένα buy out χαμηλό, το οποίο έχει οριστεί για το καλοκαίρι και μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ακριβές ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά είναι δεδομένο πως πρόκειται για ένα ποσό, που είναι προσιτό για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, κάτι που φυσικά δεν ισχύει για τώρα.

Αυτή τη στιγμή για να πάρει κάποιος τον Φρανσίσκο είναι αδύνατον, αφού δεν υπάρχει κάποιος όρος που να το ορίζει αυτό και είτε θα πρέπει κάποια ομάδα να πληρώσει υπεραξία, είτε να κάνει πίσω η Ζαλγκίρις και ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις αυτό είναι αδύνατον. Από εκεί και πέρα, αν ενεργοποιήσει και το συν ένα ο Φρανσίσκο και η Ζαλγκίρις το καλοκαίρι που έρχεται τότε ο Φρανσίσκο θα έχει συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Ο Φρανσίσκο συστήθηκε με τη φανέλα του Περιστερίου, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και έκτοτε αγωνίστηκε με Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις στη Euroleague. Τη φετινή σεζόν, έχει 16,3 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,8 ασίστ, σε 18 ματς, αγωνιζόμενος για κάτι παραπάνω από 25 λεπτά (25:47) ανά παιχνίδι.

