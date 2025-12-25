Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους πιο βελτιωμένους γκαρντ των τελευταίων ετών και τον κορυφαίο παίκτη της Ζαλγκίρις φέτος, όμως στο ματς με τον Παναθηναϊκό και στην ήττα με 92-85 στο Κάουνας δεν ήταν καλός και φάνηκε πως έχει σοβαρό θέμα με τον προπονητή του, Τόμας Μασιούλις.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε τρεις πόντους και πέντε ασίστ σε 23.20′ λεπτά συμμετοχής και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να γίνει επιδραστικός για την ομάδα του με τους πράσινους να τον εξουδετερώνουν, βγάζοντάς τον εκτός ρυθμού.

Μετά το ματς ουσιαστικά ο Λιθουανός κόουτς έδειξε πως υπάρχει θέμα με τον Φρανσίσκο και τη συμπεριφορά του, σε πρώτη φάση απέναντι του, αλλά και με το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα λυθεί εσωτερικά.

Όπως είναι λογικό, από την ημέρα που έκανε τις δηλώσεις ο Μασιούλις για τον Φρανσίσκο έχουν αρχίσει τα σενάρια για τον παίκτη και το μέλλον του στη Ζαλγκίρις, με τα περισσότερα να κάνουν λόγο για αποχώρηση το καλοκαίρι του 2026. Ο Φρανσίσκο έχει οψιόν ανανέωσης σε λίγους μήνες και καλείται είτε ο ίδιος, είτε η ομάδα να την ενεργοποιήσει, ειδάλλως θα μπορεί οποιοσδήποτε να καταβάλλει ένα μικρό buy out και να τον κάνει δικό του.

Ήδη πολλές ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μακάμπι, η Εφές, η Φενέρ και η Μονακό εξετάζουν την περίπτωση του, ενώ στο «κόλπο» λέγεται ότι βρίσκονται και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο το καλοκαίρι.

Τι είπε ο Μασιούλις για τον Φρανσίσκο

Ο Λιθουανός προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, αναφέρθηκε στη γλώσσα του σώματος του Φρανσίσκο κάνοντας λόγο για ζήτημα που θα αντιμετωπιστεί εσωτερικά, παραδεχόμενος πως υπήρξε ένταση με το τεχνικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως είπε ο Μασιούλις, πρόκειται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, τονίζοντας ότι όλοι οι παίκτες οφείλουν να παίζουν για την ομάδα και όχι για τον εαυτό τους, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από εκείνους όπως συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν ο παίκτης αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, ο προπονητής επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως. «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα είμαστε καλύτεροι».