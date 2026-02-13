Ένταση στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος παιχνιδιού Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (pics)
Η Φενέρμπαχτσε άφησε… ξερό τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Μπόλντγουιν και με τη λήξη του ματς επικράτησε ένας χαμός στο ΟΑΚΑ.
Με buzzer beater του Μπόλντγουιν η Φενέρμπαχτσε απέδρασε από το ΟΑΚΑ με 85-83 κόντρα στον Παναθηναϊκό και με τη λήξη του ματς επικράτησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες.
Την… σπίθα φαίνεται πως άναψε ο Λεσόρ που, παρότι δεν αγωνίστηκε, είπε κάτι προς τον Μπιμπέροβιτς που είχε πάρει θέση για να κάνει δηλώσεις και το πράγμα ξέφυγε.
Στη μέση μπήκαν και άλλοι παίκτες με αποτέλεσμα να απειληθεί σύρραξη στο glass floor. Τελικά τα πράγματα ηρέμησαν μετά από λίγη ώρα κι ενώ Μπόλντγουιν και Λεσόρ ήταν εκτός εαυτού.
Δείτε στιγμές από τη μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών:
