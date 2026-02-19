«Σε επαφές με τον Μάικ Τζέιμς η Χάποελ Τελ Αβίβ»
Για την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς κινείται η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ.
Το ερχόμενο καλοκαίρι ο Μάικ Τζέιμς μένει ελεύθερος και μετά τα όσα συμβαίνουν στα διοικητικά της Μονακό τότε είναι πολύ πιθανό να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Euroleague.
Μία από τις ομάδες που έχουν ήδη φροντίσει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τον εκρηκτικό Αμερικανό είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία είναι διατεθειμένη να βάλει αρκετά λεφτά, όπως έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν με παίκτες όπως ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Ελάιζα Μπράιαντ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Walla Sport», η Χάποελ έχει ήδη έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του αθλητή με σκοπό να τον πείσει να φορέσει της ομάδας, την ώρα που το εν λόγω δημοσίευμα στέκεται και στην σχέση του με τον Δημήτρη Ιτούδη, τονίζοντας ότι είχαν προβλήματα στην κοινή τους πορεία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Πλέον μένει να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και αν ο Μάικ Τζέιμς αποφασίσει να βρεθεί στο πλευρό του Βασίλιε Μίτσιτς δημιουργώντας μια ιδιαίτερη περιφέρεια.
