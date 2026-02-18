Μονέκε: «Αυτή ήταν η ατάκα μου στον Μάικ Τζέιμς για την επόμενη ομάδα του»

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας από τους παίκτες της Μονακό που δεν έχει πάρει τα δεδουλευμένα του τους τελευταίους μήνες, είχε και ένα ξέσπασμα πριν από μερικές μέρες στα social media και το αποτέλεσμα ήταν να μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τη Ναντέρ στη Γαλλία.

Η κατάσταση στη Μονακό είναι σε τεντωμένο σχοινί και ο Αμερικανός γκαρντ εξετάζει όλες τις επιλογές του, ειδικά για το καλοκαίρι. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, όπως και τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, όμως ο Τσίμα Μονέκε που αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα έκανε τη δική του εκτίμηση για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Τζέιμς. Η ατάκα του Μονέκε στον Αμερικανό face to face μετά το Μονακό – Ερυθρός Αστέρας.

Τι είπε ο Μονέκε στον Μάικ Τζέιμς

Ο Νιγηριανός φόργουορντ ανέφερε πως ήδη από τον Ιανουάριο είχε εκφράσει την άποψή του στον σταρ της Μονακό, λέγοντας: «Του είπα κατά πρόσωπο ότι θα πάει να παίξει στην Ντουμπάι, όταν παίξαμε εναντίον τους στο Μονακό τον Ιανουάριο. Και μου είπε ότι δεν το νομίζει».

Στη συνέχεια εξήγησε το σκεπτικό του, τονίζοντας ότι η πρόβλεψή του βασίζεται σε αγωνιστικά δεδομένα και στη διαμόρφωση των ρόστερ: «Αυτή είναι η εκτίμησή μου, γιατί έχω κάνει τα μαθηματικά για κάθε άλλη ομάδα. Η θέση του πόιντ γκαρντ είναι ουσιαστικά καλυμμένη σχεδόν παντού».

Ο Μονέκε δεν παρουσίασε την άποψή του ως πληροφορία, αλλά ως προσωπική εκτίμηση, βασισμένη στο γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες της EuroLeague έχουν ήδη “κλειδωμένη” τη θέση του βασικού δημιουργού τους.