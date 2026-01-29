sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σενάριο» για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα
Μπάσκετ 29 Ιανουαρίου 2026, 20:04

«Σενάριο» για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα

Λιθουανικά και ισπανικά ΜΜΕ «συνδέουν» για μία ακόμη φορά τον Ολυμπιακό με τον Μάικ Τζέιμς. Ποια είναι τα δεδομένα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Spotlight

Και ξανά θέμα Μάικ Τζέιμς από το… πουθενά για τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το «Basketnews», ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ ζήτησε από τη Μονακό να μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι προκειμένου να συνεχίσει αλλού, όπως όλα δείχνουν την καριέρα του.  Μάλιστα το ίδιο ρεπορτάζ να λέει ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον εν όψει του φετινού καλοκαιριού.

Μετά τους Λιθουανούς εμπλέκουν άμεσα τον Ολυμπιακό με τον έμπειρο Αμερικανό γκαρντ και οι Ισπανοί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Solobasket, η κατάσταση στην Μονακό χαρακτηρίζεται πλέον κρίσιμη, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρηση του Τζέιμς.

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και οι καθυστερήσεις στις καταβολές μισθών οδηγούν, όπως φαίνεται, τον Μάικ Τζέιμς εκτός ομάδας. Με τον Ισπανό ρεπόρτερ, Σέρχιο Μαρτίνεθ, να τονίζει ότι αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ανάμεσα στους συλλόγους που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Όπως επίσης και η Μπαρτσελόνα, ελέω καλών σχέσεων με τον Τσάβι Πασκουάλ.

Τα δεδομένα για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό

Οι Πειραιώτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποκτήσουν έναν περιφερειακό κορυφαίου επιπέδου, με τον Τζέιμς να αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες στη διοργάνωση, ενώ γνωστή είναι και η αδυναμία που έχει στα αγωνιστικά του στοιχεία και ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, παρότι το καλοκαίρι απέχει ακόμη, η μάχη για τον Μάικ Τζέιμς έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν τον παίκτη στο ραντάρ τους, μαζί με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Επίσης ο Ολυμπιακός έχει στο μικροσκόπιο του και τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον οποίο ήθελε και το προηγούμενο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον αποκτήσει, ωστόσο το σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι που μας έρχεται η περίπτωσή του θα απασχολήσει και πάλι.

Headlines:
World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ροντινέι γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του χορεύοντας σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και βεβαίως με το καλύτερο δώρο που ήταν η μεγάλη πρόκριση που πτέυχε ο Ολυμπιακός επί του Άγιαξ.

Σύνταξη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο