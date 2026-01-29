Και ξανά θέμα Μάικ Τζέιμς από το… πουθενά για τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το «Basketnews», ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ ζήτησε από τη Μονακό να μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι προκειμένου να συνεχίσει αλλού, όπως όλα δείχνουν την καριέρα του. Μάλιστα το ίδιο ρεπορτάζ να λέει ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον εν όψει του φετινού καλοκαιριού.

Μετά τους Λιθουανούς εμπλέκουν άμεσα τον Ολυμπιακό με τον έμπειρο Αμερικανό γκαρντ και οι Ισπανοί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Solobasket, η κατάσταση στην Μονακό χαρακτηρίζεται πλέον κρίσιμη, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρηση του Τζέιμς.

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και οι καθυστερήσεις στις καταβολές μισθών οδηγούν, όπως φαίνεται, τον Μάικ Τζέιμς εκτός ομάδας. Με τον Ισπανό ρεπόρτερ, Σέρχιο Μαρτίνεθ, να τονίζει ότι αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ανάμεσα στους συλλόγους που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Όπως επίσης και η Μπαρτσελόνα, ελέω καλών σχέσεων με τον Τσάβι Πασκουάλ.

Τα δεδομένα για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό

Οι Πειραιώτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποκτήσουν έναν περιφερειακό κορυφαίου επιπέδου, με τον Τζέιμς να αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες στη διοργάνωση, ενώ γνωστή είναι και η αδυναμία που έχει στα αγωνιστικά του στοιχεία και ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, παρότι το καλοκαίρι απέχει ακόμη, η μάχη για τον Μάικ Τζέιμς έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν τον παίκτη στο ραντάρ τους, μαζί με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Επίσης ο Ολυμπιακός έχει στο μικροσκόπιο του και τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον οποίο ήθελε και το προηγούμενο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον αποκτήσει, ωστόσο το σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι που μας έρχεται η περίπτωσή του θα απασχολήσει και πάλι.