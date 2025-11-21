«Καμπάνα» τριών αγωνιστικών στον Μάικ Τζέιμς! – Τι συνέβη
Ο Μαικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού για τρεις αγωνιστικές από την αρμόδια επιτροπή του γαλλικού πρωταθλήματος για λόγους συμπεριφοράς.
Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε από τη Νομική, Πειθαρχική και Κανονιστική Επιτροπή της LNB ο Μάικ Τζέιμς.
Ο λόγος της «καμπάνας» του άσου της Μονακό δεν ήταν η αποβολή του από το ματς με τη Λε Μαν για το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά οι αναρτήσεις του και το ξέσπασμα κατά των διαιτητών στο X.
Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αμερικανού γκαρντ στις εγχώριες αναμετρήσεις με Μπουργκ (23/11), Ντιζόν (6/12) και Στρασμπούργκ (14/12), ενώ δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στα ματς της Euroleague και του γαλλικού κυπέλλου.
