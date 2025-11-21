«Καμπάνα» τριών αγωνιστικών στον Μάικ Τζέιμς! – Τι συνέβη

Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε από τη Νομική, Πειθαρχική και Κανονιστική Επιτροπή της LNB ο Μάικ Τζέιμς.

Ο λόγος της «καμπάνας» του άσου της Μονακό δεν ήταν η αποβολή του από το ματς με τη Λε Μαν για το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά οι αναρτήσεις του και το ξέσπασμα κατά των διαιτητών στο X.

Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αμερικανού γκαρντ στις εγχώριες αναμετρήσεις με Μπουργκ (23/11), Ντιζόν (6/12) και Στρασμπούργκ (14/12), ενώ δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στα ματς της Euroleague και του γαλλικού κυπέλλου.