Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.
H Euroleague ετοιμάζεται γα το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, με την διοργάνωση να ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να παίζει στην Ισπανία κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό να εντός έδρας με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα.
Ενόψει της πρεμιέρας λοιπόν, ο Μάικ Τζέιμς έκανε την δική του εκτίμηση για την τελική κατάταξη της regular season της Euroleague, στο συνηθισμένο παιχνίδι που κάνει η λίγκα στα social media με διάφορους παίκτες από αρκετές ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό.
Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό βλέπει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας τον Παναθηναϊκό, ενώ στην δεύτερη τοποθέτησε την δική του ομάδα, πιστεύοντας πως θα είναι μέσα στις ομάδες που θα εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έδρας.
Τρίτη τοποθέτησε την ανανεωμένη Ρεάλ Μαδρίτης του Σέρτζιο Σκαριόλο και τέταρτο έβαλε τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Δείτε το βίντεο με τις προβλέψεις του Τζέιμς
It’s @MrNatural_05’s turn on the 2025/26 Season Standings Prediction
Agree? pic.twitter.com/Oit7Ug8MfG
— EuroLeague (@EuroLeague) September 23, 2025
