Ο Μάικ Τζέιμς παραμένει στη Μονακό – Πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του…

Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει στη Μονακό, του Βασίλη Σπανούλη τιμώντας το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται το 2027, παρά τις προτάσεις που δέχτηκε από ομάδες της Euroleague και του NBA.

Η παραμονή του γκαρντ δεν ήταν σίγουρη, αφού πέρσι υπήρξε ένταση με την ομάδα λόγω ενός κατά τη διάρκεια των πλέι-οφ του Γαλλικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι διαφορές επιλύθηκαν πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο Τζέιμς συνεχίζει να ηγείται της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Τα νούμερα του Μάικ Τζέιμς

Την προηγούμενη σεζόν (2024-25), ο 35χρονος γκαρντ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Μονακό, με μέσο όρο 15,9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής.

Η απόδοσή του Αμερικανού ήταν κομβική για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία της.