Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Νέα εξέλιξη, νέο δημοσίευμα σχετικά με το μέλλον του Μάικ Τζέιμς.

Το Basketnews δίνει μία διαφορετική διάσταση γύρω από την υπόθεση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και αναφέρει σε δημοσίευμά του πως ο Αμερικανός γκαρντ, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στη Μονακό!

Το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας στο εν λόγω Μέσο τονίζει ότι ο Τζέιμς δεσμεύτηκε εν τέλει να τηρήσει κατά γράμμα το συμβόλαιό του με τους Μονεγάσκους το οποίο λήγει το 2027 και έτσι φαίνεται πως μπαίνει τέρμα σε ένα ακόμη σίριαλ στο οποίο… ενεπλάκη -ξανά- ο Ολυμπιακός.

Πλέον είναι δεδομένο πως όποτε ο 35χρονος σταρ εμφανίζεται φευγάτος από τη Μονακό, στα σενάρια θα μπαίνουν πάντα και οι πρωταθλητές Ελλάδας. Ό,τι γράφτηκε, όμως, το προηγούμενο φαίνεται τελικά να είναι ξανά απλά φήμες.

Mike James is back with Monaco to start the 2025-26 season after resolving issues with the club, despite drawing EuroLeague interest and being on the NBA’s radar this offseason. More on BasketNewshttps://t.co/8Sl4pzbnae — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 11, 2025

Ο Τζέιμς προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τη Euroleague και ήταν στο στόχαστρο συλλόγων από το NBA, ωστόσο οι συζητήσεις και οι επαφές δεν καρποφόρησαν.

Την περασμένη σεζόν ο Μάικ Τζέιμς μέτρησε κατά μέσο όρο μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,0 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 29 λεπτά ανά αγώνα, βοηθώντας τα μέγιστα τη Μονακό για να φτάσει μέχρι τον τελικό του Final-4

Ο Μάικ Τζέιμς πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μονακό που του απέφερε φέτος 2.500.000 ευρώ, ενώ έχει ακόμη δύο χρόνια κλειστού συμβολαίου με τους φιναλίστ της Euroleague. Ουσιαστικά δεσμεύεται και με το παραπάνω με τη Μονακό, ενώ οι «δικλείδες» στο συμβόλαιο του προκειμένου να λυθεί είναι κατά βάση υπέρ της ομάδας. Η Μονακό τον κρατάει στα χέρια, με όλες τις ρήτρες που έχουν υπογραφεί. Και όπως φαίνεται θα τον κρατάει για πολύ ακόμα…