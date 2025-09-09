«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Σε… οριακή κατάσταση εξακολουθούν να βρίσκονται οι σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό. Εκεί που η κατάσταση φαινόταν πως θα εκτονωθεί, υπήρξε νέο «επεισόδιο» ανάμεσα στον Αμερικανό γκαρντ και τους Μονεγάσκους, τη στιγμή που ο Βασίλης Σπανούλης είχε θέσει βέτο για την παραμονή του στο Πριγκιπάτο.

Οπως υποστηρίζουν μάλιστα Ισπανοί δημοσιογράφοι εντός του επόμενου διημέρου θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στους ιθύνοντες των Μονεγάσκων και του παίκτη με τους μάνατζέρ του προκειμένου να συζητήσουν για το αν η συνεργασία τους θα συνεχιστεί ή θα διακοπεί οριστικά.

Ως τώρα ο 35χρονος σκόρερ έχει βρεθεί τουλάχιστον 1-2 φορές εκτός της ομάδας, όμως στο τέλος τα πνεύματα ηρεμούν και εν τέλει παραμένει. Αυτή τη φορά όμως η κατάσταση φαίνεται να έχει φτάσει στο πιο οριακό της σημείο, με τις πιθανότητες αποχώρησής του να είναι τουλάχιστον αρκετές, όπως σημειώνει το εν λόγω δημοσίευμα.

Μάλιστα οι Ισπανοί αναφέρουν πώς ο Μάικ Τζέιμς θα ήθελε πολύ να συνεχίσει την καριέρα του σε μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Μπαρτσελόνα.

Εξάλλου να αναφέρουμε πως ότι τα τελευταία 24ωρα η Μονακό προχώρησε στις προσθήκες των γκαρντ Νταβίντ Μισινό και Νέντοβιτς, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για το μέλλον του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

«Η κατάσταση του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό δεν είναι καλή… και θα μπορούσε να φύγει. Αύριο/μεθαύριο θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο μερών (παίκτης και οι μάνατζέρ του + σύλλογος) που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρησή του. Αν συνέβαινε αυτό, ο MJ θα χαιρόταν να ενταχθεί σε ομάδες όπως η Μπάρτσα ή η Φενερμπαχτσέ».