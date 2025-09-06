Νέα κόντρα μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Μονακό

Είναι γνωστό ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι πολύ ενεργός στο X και δεν διστάζει να σχολιάζει ασχέτως των αντιδράσεων που μπορεί να προκαλεί. Κάτι παρόμοιο έγινε και στην τελευταία περίπτωση, με… θύμα αυτή τη φορά την ίδια του την ομάδα!

Η Μονακό, που συνηθίζει να δημοσιεύει με έναν «κωμικό» τόνο, έκανε άλλη μία παρόμοια ανάρτηση, η οποία όμως έχει διαγραφεί. Ο Αμερικάνος γκαρντ, πάντως, πρόλαβε να τη δει και αποφάσισε να απαντήσει…

«Ίσως είναι ο πιο ηλίθιος λογαριασμός στο X… Μισώ το γεγονός ότι συνδέομαι με αυτόν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε αποκλειστεί από κάθε δραστηριότητα της ομάδας λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και έκτοτε οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν περάσει από… πολλά επεισόδια.

Η ανάρτηση του Τζέιμς: