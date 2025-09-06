sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 12:48
Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη Συγγρού
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Νέα κόντρα μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Μονακό
Μπάσκετ 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:02

Νέα κόντρα μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς μέσω του λογαριασμού του στο X αποφάσισε να... ανοίξει νέο επεισόδιο στην κόντρα του με τη Μονακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Spotlight

Είναι γνωστό ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι πολύ ενεργός στο X και δεν διστάζει να σχολιάζει ασχέτως των αντιδράσεων που μπορεί να προκαλεί. Κάτι παρόμοιο έγινε και στην τελευταία περίπτωση, με… θύμα αυτή τη φορά την ίδια του την ομάδα!

Η Μονακό, που συνηθίζει να δημοσιεύει με έναν «κωμικό» τόνο, έκανε άλλη μία παρόμοια ανάρτηση, η οποία όμως έχει διαγραφεί. Ο Αμερικάνος γκαρντ, πάντως, πρόλαβε να τη δει και αποφάσισε να απαντήσει…

«Ίσως είναι ο πιο ηλίθιος λογαριασμός στο X… Μισώ το γεγονός ότι συνδέομαι με αυτόν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε αποκλειστεί από κάθε δραστηριότητα της ομάδας λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και έκτοτε οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν περάσει από… πολλά επεισόδια.

Η ανάρτηση του Τζέιμς:

Headlines:
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

World
Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06.09.25

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο