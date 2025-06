Ανατροπή δεδομένων: Μένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Η Μονακό ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επανένταξη του Μάικ Τζέιμς στο ρόστερ της, λίγες εβδομάδες μετά την τιμωρία του από την ομάδα και την απουσία του από τους γαλλικούς τελικούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ακουστεί για αρκετές ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, καθώς άπαντες έβλεπαν οριστική ρήξη στη σχέση του με τους Μονεγάσκους. Το περιστατικό θεωρείται λήξαν και πως ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει κανονικά στην ομάδα.

Mike James Officially Reinstated to AS Monaco Basket

In light of recent media speculation, AS Monaco Basket would like to provide clarity regarding the status of Mike James.@TheNatural_05 is officially and fully reinstated to the Roca Team roster.

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 30, 2025