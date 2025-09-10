sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:51

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Μάικ Τζέιμς από την περσινή σεζόν και μετά το Final Four στο Άμπου Ντάμπι έχει «ψυχρανθεί» με τη διοίκηση της Μονακό, με αποτέλεσμα να μην παίξει λεπτό στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος με την Παρί και να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Ο βασικός λόγος που συνέβη τότε σύμφωνα με τους διοικούντες των Μονεγάσκων είναι πως είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός προπονήσεων και να έρθει ένας φαύλος κύκλος.

Ο Αμερικανός σταρ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι και το 2027, έφτασε κοντά στην πόρτα της εξόδου πριν μερικούς μήνες, όμως είχε επαφές με τη διοίκηση, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη και φάνηκε να λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει. Ωστόσο, έναν μήνα πριν από την επίσημη έναρξη της Euroleague, φαίνεται πως υπάρχουν «σύννεφα» και πάλι στις σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το σενάριο διαζυγίου Τζέιμς – Μονακό και οι ομάδες… φαβορί

Ο Τζέιμς θα έχει μέσα στις επόμενες ώρες κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του με τους Μονεγάσκους, η κατάσταση φαίνεται πως δεν είναι καλή, ενώ το γυαλί φαίνεται να έχει ραγίσει. Όμως το να αποδεσμευτεί ο Αμερικανός με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει μόνο εύκολο δεν είναι, αφού δεν υπάρχουν πολλές δικλείδες, που να το επιτρέπουν αυτό.

Ο Μάικ Τζέιμς πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μονακό που του απέφερε φέτος 2.500.000 ευρώ, ενώ έχει ακόμη δύο χρόνια κλειστού συμβολαίου με τους φιναλίστ της Euroleague. Ουσιαστικά δεσμεύεται και με το παραπάνω με τη Μονακό, ενώ οι «δικλείδες» στο συμβόλαιο του προκειμένου να λυθεί είναι κατά βάση υπέρ της ομάδας.

Η Μονακό τον κρατάει στα χέρια, με όλες τις ρήτρες που έχουν υπογραφεί, αλλά η υπόθεση περιπλέκεται πολύ, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Αμερικανός σταρ αισθάνεται αδικημένος από τον τρόπο και τη συμπεριφορά διοίκησης και τεχνικού επιτελείου πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα, το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στα γκαρντ και υπάρχει πληθώρα επιλογών έχει βάλει τον Τζέιμς στο.. τρυπάκι να εξετάζει και πάλι όλα τα δεδομένα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλει αυτή τη στιγμή να λύσει το συμβόλαιο του ουσιαστικά και δεν θα πάρει αποζημίωση, αλλά με βάση το ότι υπέγραψε πέρσι θα πρέπει να πληρώσει και penalty (ποινή), ενώ η Μονακό θα μπορεί να κινηθεί κι εκείνη νομικά.

Ο λόγος που πρόκειται να γίνει ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι όλα τα παραπάνω, αφού ιδανικά θα ήθελαν μια κοινή λύση που θα ευνοήσει και τους δύο, είτε παραμείνει στην ομάδα, είτε αποφασίσουν να αποχωρήσει.

Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι ότι όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις και με δεδομένο ότι η αγορά δεν έχει ποιοτικούς γκαρντ και κάμποσες ομάδες είναι στη… γύρα, θα βάλει «φωτιά» στη Euroleague. Η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε είναι δύο ομάδες που θέλουν παίκτη, η Μπασκόνια επίσης, ενώ υπό προϋποθέσεις και οι Μπολόνια, Μπάγερν θα ασχοληθούν. Η ομάδα που βάζουν κάποια από τα ξένα ΜΜΕ στο «κόλπο», αν ο Αμερικανός λύσει τη συνεργασία του με τη Μονακό, είναι ο Ολυμπιακός που επίσης σκανάρει την αγορά για γκαρντ και έχει εμπλακεί πολλές φορές σε σενάρια με τον Τζέιμς.

Προς το παρόν ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον του στη Μονακό, όμως ο Ολυμπιακός αναφέρεται πάλι στο εξωτερικό για τον Τζέιμς, την ώρα που κάποια ΜΜΕ λένε πως και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον σούπερ σταρ της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
Euroleague 10.09.25

Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Κρίσιμη η Τετάρτη στην Euroleague, αφού οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν -μέσω ψηφοφορίας- για το πού θα διεξαχθεί το φετινό Final 4 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο