Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς από την περσινή σεζόν και μετά το Final Four στο Άμπου Ντάμπι έχει «ψυχρανθεί» με τη διοίκηση της Μονακό, με αποτέλεσμα να μην παίξει λεπτό στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος με την Παρί και να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Ο βασικός λόγος που συνέβη τότε σύμφωνα με τους διοικούντες των Μονεγάσκων είναι πως είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός προπονήσεων και να έρθει ένας φαύλος κύκλος.

Ο Αμερικανός σταρ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι και το 2027, έφτασε κοντά στην πόρτα της εξόδου πριν μερικούς μήνες, όμως είχε επαφές με τη διοίκηση, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη και φάνηκε να λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει. Ωστόσο, έναν μήνα πριν από την επίσημη έναρξη της Euroleague, φαίνεται πως υπάρχουν «σύννεφα» και πάλι στις σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το σενάριο διαζυγίου Τζέιμς – Μονακό και οι ομάδες… φαβορί

Ο Τζέιμς θα έχει μέσα στις επόμενες ώρες κρίσιμο ραντεβού για το μέλλον του με τους Μονεγάσκους, η κατάσταση φαίνεται πως δεν είναι καλή, ενώ το γυαλί φαίνεται να έχει ραγίσει. Όμως το να αποδεσμευτεί ο Αμερικανός με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει μόνο εύκολο δεν είναι, αφού δεν υπάρχουν πολλές δικλείδες, που να το επιτρέπουν αυτό.

Ο Μάικ Τζέιμς πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μονακό που του απέφερε φέτος 2.500.000 ευρώ, ενώ έχει ακόμη δύο χρόνια κλειστού συμβολαίου με τους φιναλίστ της Euroleague. Ουσιαστικά δεσμεύεται και με το παραπάνω με τη Μονακό, ενώ οι «δικλείδες» στο συμβόλαιο του προκειμένου να λυθεί είναι κατά βάση υπέρ της ομάδας.

Η Μονακό τον κρατάει στα χέρια, με όλες τις ρήτρες που έχουν υπογραφεί, αλλά η υπόθεση περιπλέκεται πολύ, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Αμερικανός σταρ αισθάνεται αδικημένος από τον τρόπο και τη συμπεριφορά διοίκησης και τεχνικού επιτελείου πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα, το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στα γκαρντ και υπάρχει πληθώρα επιλογών έχει βάλει τον Τζέιμς στο.. τρυπάκι να εξετάζει και πάλι όλα τα δεδομένα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλει αυτή τη στιγμή να λύσει το συμβόλαιο του ουσιαστικά και δεν θα πάρει αποζημίωση, αλλά με βάση το ότι υπέγραψε πέρσι θα πρέπει να πληρώσει και penalty (ποινή), ενώ η Μονακό θα μπορεί να κινηθεί κι εκείνη νομικά.

Ο λόγος που πρόκειται να γίνει ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι όλα τα παραπάνω, αφού ιδανικά θα ήθελαν μια κοινή λύση που θα ευνοήσει και τους δύο, είτε παραμείνει στην ομάδα, είτε αποφασίσουν να αποχωρήσει.

Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι ότι όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις και με δεδομένο ότι η αγορά δεν έχει ποιοτικούς γκαρντ και κάμποσες ομάδες είναι στη… γύρα, θα βάλει «φωτιά» στη Euroleague. Η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε είναι δύο ομάδες που θέλουν παίκτη, η Μπασκόνια επίσης, ενώ υπό προϋποθέσεις και οι Μπολόνια, Μπάγερν θα ασχοληθούν. Η ομάδα που βάζουν κάποια από τα ξένα ΜΜΕ στο «κόλπο», αν ο Αμερικανός λύσει τη συνεργασία του με τη Μονακό, είναι ο Ολυμπιακός που επίσης σκανάρει την αγορά για γκαρντ και έχει εμπλακεί πολλές φορές σε σενάρια με τον Τζέιμς.

Προς το παρόν ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέλλον του στη Μονακό, όμως ο Ολυμπιακός αναφέρεται πάλι στο εξωτερικό για τον Τζέιμς, την ώρα που κάποια ΜΜΕ λένε πως και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον σούπερ σταρ της ομάδας του Πριγκιπάτου.