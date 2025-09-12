Τέλος στο… σίριαλ με Μάικ Τζέιμς: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό (pics, vid)

Η επιστροφή του Μάικ Τζέιμς στις προπονήσεις της Μονακό ήρθε να επισφραγίσει την παραμονή του στο «Πριγκιπάτο», ο οποίος δεσμεύτηκε εν τέλει να τηρήσει κατά γράμμα το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το 2027

Οι Μονεγάσκοι ανέβασαν στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την προπόνηση της ομάδας, γράφοντας στη λεζάντα: «Κοιτάξτε ποιος επέστρεψε».

Ο Τζέιμς προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τη Euroleague και ήταν στο στόχαστρο συλλόγων από το NBA, ωστόσο οι συζητήσεις και οι επαφές δεν καρποφόρησαν.

Δείτε την προπόνηση της Μονακό με την παρουσία του Μάικ Τζέιμς

Την περασμένη σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,0 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 29 λεπτά ανά αγώνα, βοηθώντας τα μέγιστα τη Μονακό για να φτάσει μέχρι τον τελικό της Euroleague.