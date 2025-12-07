Ο Μάικ Τζέιμς και η ατάκα για το ΣΕΦ: «Η λέξη κλειδί είναι ότι παίζω»
Ο Μάικ Τζέιμς βρήκε την ευκαιρία να… πειράξει τους φίλους του Ολυμπιακού μετά τα όσα έγιναν με το ΣΕΦ
Η προ ημερών αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague και τα όσα έγιναν με το ΣΕΦ έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Μεταξύ αυτών που μπήκαν σε διαδικασία συζήτησης για το θέμα αυτό είναι και ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό άδραξε την ευκαιρία για να… πειράξει τους φίλους της ομάδας του μεγάλου λιμανιού στο «X».
Εκείνοι του απάντησαν με φωτογραφία από το «γηπεδάκι» της Μονακό και σχολιάζοντας πως δεν μπορεί να κάνει κριτική όταν αγωνίζεται εκεί. Με τον Τζέιμς να δίνει τη δική του αιχμηρή απάντηση.
Τι απάντησε ο Μάικ Τζέιμς για το ΣΕΦ σε φίλο του Ολυμπιακού
«Παίζεις σε αυτό το γήπεδο και μιλάς για τον Ολυμπιακό; Σκάσε», έγραψε φίλος του Ολυμπιακού, με τον Τζέιμς να απαντάει: «Η λέξη κλειδί είναι ότι παίζω».
You are playing in this arena and you are talking about olympiacos . Shut up pic.twitter.com/MJXNksuACP
— Nikos (@sacre_club) December 6, 2025
