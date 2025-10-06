Γιανάι: «Ήθελε να φύγει το καλοκαίρι από τη Μονακό ο Τζέιμς – Θα δίναμε buy-out»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Euroleague και έχει αρχίσει με το απόλυτο 2/2 την εφετινή της πορεία στην διοργάνωση, διαθέτοντας ένα ρόστερ αρκετά δυνατό και αξιόμαχο και έχοντας δυνατότητες για καλύτερα πράγματα στο άμεσο μέλλον.

Και αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης Όφερ Γιανάι μπορεί να στρώσει ένα… χαλί εκατομμυρίων σε όποιον παίκτη θέλει για να τον φέρει στην ομάδα. Το έκανε το καλοκαίρι που μας πέρασε με τον Βασίλιε Μίτσιτς ο οποίος πήρε περίπου 15 εκατομμύρια για τρία χρόνια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ.

Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας αποκάλυψε πως το καλοκάιρι θέλησε να κάνει ακόμα ένα μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς, που όπως ίδιος αποκάλυψε ήθελε να αποχωρήσει το καλοκαίρι που πέρασε από τη Μονακό, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε.

Μάλιστα όπως τόνισε ο Γιανάι, ο Τζέιμς είχε μιλήσει και με τον Βασίλη Σπανούλη για να αποχωρήσει με την Χάποελ να συμφωνεί να δώσει και buy-out, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ευδοκίμησε τελικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ για τον Τζέιμς:

«Ειλικρινά, δεν υπήρχαν άλλοι σταρ διαθέσιμοι στην αγορά. Ο Μάικ (σ.σ. Τζέιμς) έχει συμβόλαιο. Και ζητώ συγγνώμη που τον αναφέρω τώρα. Ο μάνατζέρ του με πήρε τηλέφωνο, μίλησε και με τον Ιτούδη. Ήθελε να φύγει από τη Μονακό, επειδή η ομάδα τον είχε τιμωρήσει με πρόστιμο, αλλά αυτό δεν ίσχυε σύμφωνα με το συμβόλαιο και ήθελε να το λύσει μονομερώς. Επειδή όμως επρόκειτο για μικρή παράβαση, τελικά έμεινε εκεί.

Μίλησα με τον GM τους και του είπα ότι θα ήμουν χαρούμενος να τον πάρω και να πληρώσω buyout, αν αποφάσιζαν να τον αφήσουν. Τελικά έμεινε εκεί.

Είναι δύσκολη ερώτηση. Θυμηθείτε τι έγινε στον Παναθηναϊκό, όταν έφεραν πίσω τον Σάρας. Θυμάστε τι έγινε τότε; Είχαν τον Διαμαντίδη και τον Σπανούλη και πήραν πίσω τον Σάρας. Και δεν έφτασαν καν στο Final Four, εξαιτίας των εγωισμών τους. Και την επόμενη σεζόν κυριάρχησαν και εύκολα πήραν τον τίτλο».