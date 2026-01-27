«Ο Μάικ Τζέιμς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι» (pic)

Μια νέα τροπή παίρνει το μέλλον του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Μονακό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας.

Όπως τονίζει ο Λιθουανός ρεπόρτερ, ο Αμερικανός είχε συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας σχετικά με τη διάρκεια του νέου συμβολαίου που είχε υπογράψει. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει από το τέλος της σεζόν ώστε η συνεργασία τους να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026, αντί του 2027, όπως είχαν υπογράψει το 2024.

Τι αναφέρει ο Ουρμπόνας για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Mike James is set to become a free agent in the summer of 2026, one year earlier than previously anticipated, per sources. More on BasketNewshttps://t.co/PzOG3EiS3f — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 27, 2026

Αυτό σημαίνει πως σε λίγους μήνες, ο Τζέιμς θα μπορεί είτε να διαπραγματευτεί ένα νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου ή να συνεχίσει όπου αλλού επιθυμεί την καριέρα του, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαίρια των τελευταίων ετών της Euroleague.