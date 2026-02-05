Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε στο podcast του Basket News και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους «αιώνιους» τονίζοντας πως θα ήθελε να δει σειρά playoffs στη Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ακόμη, ο αστέρας της Μονακό τοποθετήθηκε και για την αγωνιστική κρίση που πέρασε ο Παναθηναϊκός, καθώς υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι συσπειρωθούν και στο φινάλε κατακτήσουν τη Euroleague.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάικ Τζέιμς

«Θα μου άρεσε πολύ να δω ζευγάρι playoffs τις ελληνικές ομάδες. Θα ήθελα πολύ να δω κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο σερί απέναντι στον Παναθηναϊκό, 10-11 παιχνίδια, αλλά δεν πιστεύω πως θα πήγαινε έτσι στα playoffs. Μπορεί να κέρδιζε ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα πηγαίναμε εύκολα στα πέντε παιχνίδια»

Δεν θα με εξέπληττε αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Έχουν προβλήματα τώρα, φαίνεται ότι έχουν εσωτερικά προβλήματα, αλλά δεν θα ήταν έκπληξη να συσπειρωθούν και να κάνουν ένα μεγάλο σερί. Όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να απογειωθεί. Τέτοιες καταστάσεις συσπειρώνουν τις ομάδες και τις κάνουν να παίζουν καλά, για κάποιον λόγο. Οι δύο καλύτεροι παίκτες τους απουσιάζουν, ο Ναν και ο Λεσόρ. Όταν σου λείπει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι, όπως ο Ναν, είναι δύσκολο να παίξεις».