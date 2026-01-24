«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του
Ο Τζέιμς Κάμερον αποδίδει την απόφασή του να αφήσει τις ΗΠΑ και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία στον τρόπο με τον οποίο η χώρα διαχειρίστηκε την πανδημία της Covid-19.
Σε συνέντευξή του στο Stuff, ο σκηνοθέτης των Avatar –με μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της σειράς να έχει πραγματοποιηθεί στο νότιο ημισφαίριο– περιέγραψε τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Τραμπ ως «σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά». Όπως είπε, η απόκτηση της νεοζηλανδικής υπηκοότητάς του βρίσκεται πλέον «προ των πυλών».
Σε νέα του εμφάνιση στην εκπομπή In Depth with Graham Bensinger, ο Κάμερον ξεκαθάρισε ότι η μετακόμιση ήταν, πάνω απ’ όλα, θέμα «ψυχικής ισορροπίας». Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει φάρμα στη Νέα Ζηλανδία ήδη από το 2011, όμως μετά την πανδημία αποφάσισαν να κάνουν το βήμα οριστικό.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί»
«Η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να εξαλείψει πλήρως τον ιό», σημείωσε. «Το έκανε δύο φορές. Την τρίτη, όταν εμφανίστηκε μια μεταλλαγμένη εκδοχή, τα πράγματα άλλαξαν. Όμως μέχρι τότε είχαν ήδη πετύχει ποσοστό εμβολιασμού 98%».
Ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη σύγκρισή του με τις ΗΠΑ: «Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό εμβολιασμού ήταν γύρω στο 62% και μάλιστα μειώνεται. Πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση»
Και έθεσε το ερώτημα ευθέως: «Πού θα διάλεγες να ζεις; Σε μια χώρα που εμπιστεύεται την επιστήμη, λειτουργεί με λογική και μπορεί να κινηθεί συλλογικά προς έναν κοινό στόχο; Ή σε μια κοινωνία βαθιά πολωμένη, όπου όλοι συγκρούονται μεταξύ τους, γυρίζουν την πλάτη στην επιστήμη και θα βυθίζονταν στο χάος αν εμφανιζόταν μια νέα πανδημία;».
Ο Κάμερον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ανθρώπων του κινηματογράφου που εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι ως καθοριστικό παράγοντα τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει πρόσφατα αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα, ο Τζιμ Τζάρμους έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, ενώ η Έλεν ΝτεΤζένερις μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρόζι Ο’Ντόνελ στην Ιρλανδία.
