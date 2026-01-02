Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η είδηση της απονομής της γαλλικής υπηκοότητας στον Τζορτζ Κλούνεϊ και την οικογένειά του πυροδότησε μια νέα, σφοδρή αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον «μέτριο», όπως τον αποκάλεσε, ηθοποιό.

Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, και τα δύο τους παιδιά έλαβαν επίσημα τα γαλλικά τους διαβατήρια στις αρχές Ιανουαρίου 2026, επισφραγίζοντας την πολυετή παραμονή τους στο κτήμα τους στη νότια Γαλλία.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social έγραψε:

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προφήτες όλων των εποχών, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας».

«Δεν ήταν ποτέ σταρ, ήταν απλώς ένας μέτριος τύπος που γκρίνιαζε για την κοινή λογική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά επιτέθηκε και στην καλλιτεχνική αξία του Κλούνεϊ, υποστηρίζοντας ότι «ο Κλούνεϊ κέρδισε περισσότερη δημοσιότητα από την πολιτική παρά από τις λιγοστές και εντελώς μέτριες ταινίες του», συμπληρώνοντας με νόημα πως «δεν ήταν ποτέ πραγματικός σταρ του κινηματογράφου, αλλά ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν διαρκώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Η απάντηση του Κλούνεϊ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, γνωστός για την ενεργό στήριξή του στο Δημοκρατικό Κόμμα και την έντονη κριτική του προς τον Τραμπ, δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη.

Σε δηλώσεις του στο Hollywood Reporter, χρησιμοποίησε με ειρωνική διάθεση το σύνθημα του πολιτικού του αντιπάλου, δηλώνοντας:

«Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο: Πρέπει να κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».

Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο στη σύγκρουση των δύο με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη χολιγουντιανή ελίτ και το Λευκό Οίκο να συνεχίζεται, αυτή τη φορά με αφορμή ένα διαβατήριο -ακόμη και αν ο σταρ ακτιβιστής έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιλογή της Γαλλίας ως μόνιμης κατοικίας προσφέρει στην οικογένειά του μια ποιότητα ζωής και μια προστασία από την εισβολή των μέσων ενημέρωσης που το Λος Άντζελες αδυνατεί πλέον να εγγυηθεί.

«Λατρεύω τη γαλλική κουλτούρα και τη γλώσσα σας, παρόλο που παραμένω κακός σε αυτήν ακόμα και μετά από 400 ημέρες μαθημάτων» σχολίασε.

Διχασμός και στη Γαλλία

Παρά τη θριαμβευτική υποδοχή από την επίσημη γαλλική κυβέρνηση, η πολιτογράφηση των Κλούνεϊ προκάλεσε εσωτερικές τριβές στο Παρίσι.

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Μαρί-Πιέρ Βεντρέν, εξέφρασε δημόσια τις επιφυλάξεις της στο ραδιόφωνο France Info. «Προσωπικά, κατανοώ το αίσθημα ορισμένων Γάλλων περί δύο μέτρων και δύο σταθμών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το μήνυμα που στέλνουμε» είπε η Βεντρέν.

Η κριτική πολλών εστιάζεται στο γεγονός ότι η υπηκοότητα δόθηκε την ώρα που οι απαιτήσεις για τη γλώσσα και τις γνώσεις γύρω από τους θεσμούς γίνονται αυστηρότερες για όλους τους υπόλοιπους αιτούντες.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υπεραμύνθηκε της απόφασης, τονίζοντας ότι «η χώρα είναι τυχερή που τους έχει», καθώς το ζεύγος πληροί τις προϋποθέσεις του Αστικού Κώδικα για διακεκριμένες υπηρεσίες προς τη χώρα.

Το νέο καταφύγιο στην Προβηγκία

View this post on Instagram A post shared by CBS News (@cbsnews)

Η οικογένεια Κλούνεϊ κατοικεί πλέον μόνιμα στο κτήμα Domaine du Canadel, μια έκταση που αγόρασαν το 2021. «Εδώ είναι που η οικογένειά μου είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ» είπε ο 64χρονος.

Η τάση αυτή φαίνεται να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς και άλλοι σημαντικοί δημιουργοί, όπως ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, δήλωσαν πρόσφατα την πρόθεσή τους να ζητήσουν γαλλική υπηκοότητα.

«Θέλω ένα μέρος από όπου θα μπορώ να αποδράσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες»

«Θέλω ένα μέρος όπου θα μπορώ να αποδράσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο Τζάρμους με τη φράση του να υπενθυμίζει την τάση φυγής πολλών δημιουργών των ΗΠΑ στην Γαλλία που έχει αναδειχθεί σε απροσδόκητο πολιτικό και πολιτιστικό καταφύγιο.

«Η Γαλλία είναι βυθισμένη σε ένα τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας λόγω του απολύτως φρικτού χειρισμού της στο μεταναστευτικό» σχολίασε ο Τραμπ.