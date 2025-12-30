Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα παιδιά τους έγιναν επισήμως Γάλλοι
Η οικογένεια Κλούνεϊ ζει μεγάλο μέρος του χρόνου στη Γαλλία.
- Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
- Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
- Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
O Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα.
Το διάταγμα πολιτογράφησης δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) σήμερα.
Όπως αποκάλυψε το Paris Match, αυτό το διάταγμα αφορά συγκεκριμένα στο διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμά του ηλικίας 8 ετών.
Τζόρτζ Κλούνεϊ: «Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα»
Μακριά από το Χόλιγουντ, ο Αμερικανός ηθοποιός με εμβληματικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη σειρά «Επείγοντα» και την ταινία «Η συμμορία των Έντεκα» και η Λιβανεζο-Βρετανίδα σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, περνούν ένα μέρος της ζωής τους στη Γαλλία.
«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε εκμυστηρευτεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου.
Η πολυτελής εξοχική κατοίκία σε αμπελώνα στο Μπρινιόλ
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει το 2021 μία εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μία κοινότητα στο Βαρ.
«Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε προσθέσει.
Ακόμα κι αν η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλον τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, αυτή η περιοχή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς», είχε διαβεβαιώσει ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ για το Syriana (2005).
Από την πλευρά του, ο συμπατριώτης του και σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε την Παρασκευή στο France Inter την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για να λάβει τη γαλλική υπηκοότητα.
«Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, επισημαίνοντας την έλξη που νιώθει για «τη γαλλική κουλτούρα».
- Γιώργος Μπότας: Κατέθεσε μήνυση για διαρροή προσωπικών δεδομένων – «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»
- «Απέτυχε» το πρόγραμμα καθαρισμού του Έβερεστ – Η κορυφή του κόσμου έγινε χωματερή
- Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
- Σοκ στην Ιταλία μετά τον θάνατο μητέρας και κόρης από τροφική δηλητηρίαση – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Τράπεζες: Αλλαγές στις συναλλαγές λόγω Πρωτοχρονιάς
- Δήμαρχος Σερρών: «Καμία μόλυνση στο νερό-Προληπτική η απαγόρευση της πόσης»
- Ανάβει… φωτιές η «Tuttosport»: «Πωλείται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός» (pic)
- New Year, New You: Είσαι έτοιμος για όλα αυτά που μπορούν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις