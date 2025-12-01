Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θυμήθηκε ότι κάποτε ήθελε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τους συνήθεις τηλεοπτικούς ρόλους που αναλάμβανε και να εισχωρήσει στον κινηματογράφο. Αλλά την στιγμή που πίστεψε ότι ήρθε η μεγάλη στιγμή με τον ρόλο του Τζέι Ντι στην ταινία «Θέλμα και Λουίζ» του 1991, εμφανίστηκε ο Μπραντ Πιτ.

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξη του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο».

«Για χρόνια απέφευγα να δω την ταινία επειδή ήμουν εκνευρισμένος», συνέχισε. «Ο ρόλος αυτός ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο. Πριν από αυτό, έπαιζε σε κωμικές σειρές και άλλα σκατά, οπότε όταν ήταν αυτό που θα μπορούσε να ξεκινήσει τη δική μου καριέρα; Γαμώτο!», πρόσθεσε.

«Έπρεπε να πρωταγωνιστήσει αυτός ο τύπος»

Δεκαετίες αργότερα, οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι πλέον φίλοι, έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε πολλά κινηματογραφικά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Η συμμορία των έντεκα» και των sequel της.

Και, όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ τελικά αποφάσισε να δει την ταινία «Θέλμα & Λουίζ» σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ, παραδέχτηκε ότι ο Πιτ ήταν η ιδανική επιλογή.

«Φυσικά, όταν το είδα, σκέφτηκα: ‘Λοιπόν, έπρεπε να [πρωταγωνιστήσει]αυτός ο τύπος’».

Στο παρελθόν, ο Μπραντ Πιτ είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του καστ «δοκίμασαν μερικούς ακόμη ηθοποιούς» πριν του προσφέρουν επίσημα τον ρόλο.

«Απλά σκέφτηκα ότι είμαι ο κατάλληλος», είπε σε μια συνέντευξη για το εξώφυλλο του τεύχους «Best Performances» του περιοδικού W Magazine τον Ιανουάριο του 2023. «Στην αρχή δεν πήρα τον ρόλο, μετά ξαναήρθε η ευκαιρία, αλλά πάλι δεν τον πήρα, και είπα: ‘Εντάξει, προχωράω’. Και μετά ξαναήρθε η ευκαιρία. Νομίζω ότι συνέβη τρεις φορές».

«Απλά έχει αυτό το κάτι»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης τις εντυπώσεις του από τη διάσημη ερωτική σκηνή που του άνοιξε τις πόρτες για την «είσοδό του στα μεγάλα σαλόνια».

«Η Τζίνα [Ντέιβις] ήταν τόσο γλυκιά, ευγενική και ευαίσθητη», θυμήθηκε ο Πιτ την εμπειρία του από τα γυρίσματα μιας από τις πιο καυτές στιγμές του Χόλιγουντ με την Ντέιβις, που υποδύθηκε την Θέλμα Ντίκινσον. «Αυτή η ερωτική σκηνή, νομίζω, κράτησε δύο μέρες γυρισμάτων. Με φρόντισε».

Από την πλευρά της, η Ντέιβις είχε αναφέρει παλαιότερα ότι εντυπωσιάστηκε από τον νεαρό ηθοποιό με το που τον είδε στην οντισιόν.

«Απλά έχει αυτό το κάτι», είπε στο περιοδικό People τον Φεβρουάριο του 2020. «Κατά τη διάρκεια της οντισιόν, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος. Έχει κάνει τόσα απίστευτα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.

