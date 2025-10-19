Τζορτζ Κλούνεϊ: Η συνεργασία του με την Ανέτ Μπένινγκ στο ρομαντικό δράμα «In Love»
Μια ιστορία αιώνιας αγάπης θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
Μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ ετοιμάζεται να ενώσει τις δυνάμεις του με την πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Ανέτ Μπένινγκ στο ρομαντικό δράμα «In Love».
Τι θα δούμε στην ταινία
Η φιλόδοξη παραγωγή θα είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της Έιμι Μπλουμ, «In Love: A Memoir of Love and Loss», όπως αναφέρει το Deadline.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο ανακηρύχθηκε το Νο.1 μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 2022 από το περιοδικό TIME και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του με τα 100 βιβλία που «πρέπει να διαβαστούν».
Η συγγραφέας μέσα από τις σελίδες του κατέγραψε πώς έχασε σταδιακά τον σύζυγό της από τη νόσο Αλτσχάιμερ, πώς οι δυο τους πήραν την απόφαση να ταξιδέψουν στην Ελβετία για να τερματίσει εκείνος τη ζωή του, καθώς και για την πορεία της μετά το θάνατό του.
Οι συντελεστές
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Βάιτς ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με την Μπλουμ.
«Τα απομνημονεύματα της Έιμι είναι μια σύγχρονη αφήγηση για την αγάπη, το χιούμορ και τα υπαρξιακά διακυβεύματα. Ανυπομονώ να τα αποδώσω με αυτό το καταπληκτικό καστ», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Ο Έντι Βάισμαν (Eddie Vaisman) και η Τζούλια Λεμπέντεφ (Julia Lebedev) οι οποίοι παρήγαγαν το επερχόμενο δράμα «Rental Family» με τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) ανέπτυξαν το έργο και θα είναι οι παραγωγοί μέσω της εταιρείας τους Sight Unseen. Επίσης στη παραγωγή θα βρίσκονται οι ‘Αντριου Μιάνο (Andrew Miano) και Βάιτς για την Depth of Field, ο Κλούνεϊ μαζί με τον Γκραντ Χέσλοβ (Grant Heslov) για λογαριασμό της Smokehouse Pictures και ο Σεμπαστιάν Ρεϊμπό (Sébastian Raybaud) για την Anton.
«Είμαι τόσο τυχερή που συνεργάστηκα με τον Έντι και την Τζούλι, τόσο τυχερή που συνέγραψα με τον Πολ και τόσο ευγνώμων που αυτή η ιστορία αιώνιας αγάπης θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη μέσα από τα χαρισματικά χέρια του Πολ με δύο από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της Αμερικής», δήλωσε η συγγραφέας.
Σημειώνεται ότι η ταινία «Jay Kelly» σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ (Noah Baumbach), θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 15 Νοεμβρίου, πριν την προβολή της στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.
