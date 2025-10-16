Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή The Howard Stern Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την συνεργασία της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου» του 1998, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, αλλά και για τις αλληλεπιδράσεις που είχε στο κινηματογραφικό πλατό όλα αυτά τα χρόνια με άλλους άνδρες συμπρωταγωνιστές της.

«Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο»

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον παρουσιαστή να ρωτάει την Τζένιφερ Λόπεζ: «Όποτε παίζεις σε μια ταινία, υπάρχει αμέσως χημεία με τους συμπρωταγωνιστές σου; Νομίζουν ότι θα σε κατακτήσουν αμέσως;».

«Είναι αστείο. Υπάρχουν ταινίες όπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος χημείας, και επομένως θέλεις να νιώθεις άνετα, να είσαι ανοιχτή με το άλλο άτομο», απάντησε η Λόπεζ. «Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια, όπως: ‘Αυτό είναι δουλειά. Δεν είναι τίποτα άλλο’».

«Αλλά οι άντρες είναι σκυλιά», αποφάνθηκε ο Στερν, λίγο πριν την ρωτήσει αν ο Τζακ Νίκολσον ήταν ερωτευμένος μαζί της όταν γυρίσανε την ταινία «Διαμάντια και Αίμα» το 1996.

«Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο», απάντησε η Λόπεζ.

«Η χημεία που είχες πάντως με τον Τζορτζ Κλούνεϊ [στην οθόνη] ήταν πολύ δυνατή», είπε στη συνέχεια ο Στερν, αναφερόμενος στην ταινία «Εκτός Ελέγχου», η οποία ακολουθεί την οδύσσεια ενός ληστή τραπεζών έξω από την φυλακή – όπως ένα ειδύλλιο με μια γυναίκα των σωμάτων ασφαλείας.

«Πολύ δυνατή, ναι», συμφώνησε η ηθοποιός. «[Αλλά δεν υπήρχε] τίποτα το ερωτικό», επιβεβαίωσε η Λόπεζ.

«Ο μόνος συμπρωταγωνιστής με τον οποίο ήμουν ποτέ μαζί ήταν ο Μπεν»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Στερν ρώτησε την Τζένιφερ Λόπεζ, πώς γίνεται να γυρίζει ερωτικές σκηνές χωρίς αυτό να επηρεάζει την πραγματική της ζωή. «Θα σου πω την εμπειρία μου», απάντησε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Hustlers».

«Συνήθως ήμουν σε σχέση. Και όταν είμαι σε σχέση, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Τελεία και παύλα», συμπλήρωσε. «Αυτοί οι τύποι [οι άνδρες συμπρωταγωνιστές], νομίζω, το νιώθουν [ότι είναι αμιγώς επαγγελματική η σχέση]. Νιώθουν ότι δεν υπάρχει [κάτι ερωτικό στον ορίζοντα], όταν είμαι με κάποιον. [Ωστόσο], αν δεν είμαι με κάποιον και υπάρχει χημεία, τότε ίσως κάτι να συμβεί, αλλά δεν είναι βέβαιο. Πρέπει να μου αρέσεις».

Η μόνη φορά που η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε σχέση με συμπρωταγωνιστή της, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ήταν με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

«Ο μόνος συμπρωταγωνιστής με τον οποίο ήμουν ποτέ μαζί ήταν ο Μπεν», είπε η Λόπεζ, αναφερόμενη στον Άφλεκ, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2002 στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας «Gigli, ένας ζόρικος έρωτας».

*Με πληροφορίες από: People