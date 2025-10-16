magazin
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
Fizz 16 Οκτωβρίου 2025 | 16:15

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Spotlight

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή The Howard Stern Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την συνεργασία της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου» του 1998, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, αλλά και για τις αλληλεπιδράσεις που είχε στο κινηματογραφικό πλατό όλα αυτά τα χρόνια με άλλους άνδρες συμπρωταγωνιστές της.

«Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο»

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον παρουσιαστή να ρωτάει την Τζένιφερ Λόπεζ: «Όποτε παίζεις σε μια ταινία, υπάρχει αμέσως χημεία με τους συμπρωταγωνιστές σου; Νομίζουν ότι θα σε κατακτήσουν αμέσως;».

«Είναι αστείο. Υπάρχουν ταινίες όπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος χημείας, και επομένως θέλεις να νιώθεις άνετα, να είσαι ανοιχτή με το άλλο άτομο», απάντησε η Λόπεζ. «Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια, όπως: ‘Αυτό είναι δουλειά. Δεν είναι τίποτα άλλο’».

«Αλλά οι άντρες είναι σκυλιά», αποφάνθηκε ο Στερν, λίγο πριν την ρωτήσει αν ο Τζακ Νίκολσον ήταν ερωτευμένος μαζί της όταν γυρίσανε την ταινία «Διαμάντια και Αίμα» το 1996.

«Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο», απάντησε η Λόπεζ.

«Η χημεία που είχες πάντως με τον Τζορτζ Κλούνεϊ [στην οθόνη] ήταν πολύ δυνατή», είπε στη συνέχεια ο Στερν, αναφερόμενος στην ταινία «Εκτός Ελέγχου», η οποία ακολουθεί την οδύσσεια ενός ληστή τραπεζών έξω από την φυλακή – όπως ένα ειδύλλιο με μια γυναίκα των σωμάτων ασφαλείας.

«Πολύ δυνατή, ναι», συμφώνησε η ηθοποιός. «[Αλλά δεν υπήρχε] τίποτα το ερωτικό», επιβεβαίωσε η Λόπεζ.

«Ο μόνος συμπρωταγωνιστής με τον οποίο ήμουν ποτέ μαζί ήταν ο Μπεν»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Στερν ρώτησε την Τζένιφερ Λόπεζ, πώς γίνεται να γυρίζει ερωτικές σκηνές χωρίς αυτό να επηρεάζει την πραγματική της ζωή. «Θα σου πω την εμπειρία μου», απάντησε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Hustlers».

«Συνήθως ήμουν σε σχέση. Και όταν είμαι σε σχέση, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Τελεία και παύλα», συμπλήρωσε. «Αυτοί οι τύποι [οι άνδρες συμπρωταγωνιστές], νομίζω, το νιώθουν [ότι είναι αμιγώς επαγγελματική η σχέση]. Νιώθουν ότι δεν υπάρχει [κάτι ερωτικό στον ορίζοντα], όταν είμαι με κάποιον. [Ωστόσο], αν δεν είμαι με κάποιον και υπάρχει χημεία, τότε ίσως κάτι να συμβεί, αλλά δεν είναι βέβαιο. Πρέπει να μου αρέσεις».

Η μόνη φορά που η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε σχέση με συμπρωταγωνιστή της, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ήταν με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

«Ο μόνος συμπρωταγωνιστής με τον οποίο ήμουν ποτέ μαζί ήταν ο Μπεν», είπε η Λόπεζ, αναφερόμενη στον Άφλεκ, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2002 στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας «Gigli, ένας ζόρικος έρωτας».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Business
ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
Fizz 16.10.25

Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»

Εδώ και εννέα μήνες οι φήμες τους ήθελαν μαζί, έστω κι αν αυτή η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και διαφημιστικό κόλπο. Πλέον δεν έχει σημασία, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς χώρισαν.

Σύνταξη
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για τους Τόμαχοκ; 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 16.10.25

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο