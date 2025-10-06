magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της και όχι στον επώδυνο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Η σταρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της προώθησης της ταινίας της «Kiss of the Spider Woman», η οποία οδήγησε σε ερωτήσεις σχετικά με το τέλος του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν για το έργο και τη συμμετοχή του Άφλεκ.

«Στη μέση των γυρισμάτων αυτής της περίτεχνης, όμορφης μουσικής ταινίας, οριστικοποιήθηκε και το διαζύγιό σας με τον Μπεν», ξεκίνησε ο Μέλβιν, πριν τον διακόψει η Λόπεζ, λέγοντας: «Ορίστε! Κοιτάξτε αυτόν τον τύπο!».

«Τρικυμίες»

Ωστόσο, ο Μέλβιν διευκρίνισε στη συνέχεια τον λόγο για τον οποίο ανέφερε τον Άφλεκ κατά τη συζήτηση για την ταινία, σημειώνοντας: «Αλλά μετά διάβασα ότι ο πρώην σύζυγός σου είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας».

Η Τζένιφερ Λόπεζ γέλασε με την αναφορά αυτή, προτού δώσει στον πρώην σύζυγό της τα εύσημα που του άξιζαν.

Στην πραγματικότητα, η ίδια η ταινία φάνηκε να βοήθησε τη Λόπεζ να ξεπεράσει τις δικές της «τρικυμίες».

«Είναι αστείο, η ταινία μιλάει για την απόδραση από την πραγματικότητα. Μιλάει για το πώς οι ταινίες και η τέχνη μας σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας», μοιράστηκε. «Η συμμετοχή μου σε αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, που με βοήθησε να επιβιώσω σε μια δύσκολη στιγμή της προσωπικής μου ζωής».

*Με πληροφορίες από: People

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις
Fizz 06.10.25
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ότι είναι persona non grata στη Βρετανία εδώ και μια πενταετία είναι γνωστό. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αντιπαθητικής μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25
Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25
Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες
Κόσμος 06.10.25
Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Μετά τη σύλληψή του ο Αρτέμιος Μίντζας συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν «απίστευτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 06.10.25
Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)
Μπάσκετ 06.10.25
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Κίνα: To υπερ-ραντάρ που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα
Αεράμυνα 06.10.25
To υπερ-ραντάρ της Κίνας που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό, πρωτότυπο, σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε εναέριες απειλές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός
Live in Style 06.10.25
Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υιοθέτησε ένα στιλ εμπνευσμένο από την ταινία Top Gun κατά την επίσκεψή της στον Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στη Βιρτζίνια την Κυριακή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Salute to the Fleet για τον εορτασμό της 250ης επετείου της βάσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις – Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» 06.10.25
Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο Τραμπ απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία σε περίπτωση αποτυχίας σύναψης συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Το μέλλον της Χαμάς ένα από τα κομβικά ζητήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!
Ποδόσφαιρο 06.10.25
Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Κόσμος 06.10.25
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα  Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μαϊμού επιδοτήσεις» 06.10.25
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
Στίβος 06.10.25
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…
Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…

Βαρύ πλήγμα για την Ευρώπη: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος στη λίστα με τις πιο διαδεδομένες απομιμήσεις

Γεώργιος Μαζιάς
