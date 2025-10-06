Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της και όχι στον επώδυνο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Η σταρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της προώθησης της ταινίας της «Kiss of the Spider Woman», η οποία οδήγησε σε ερωτήσεις σχετικά με το τέλος του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν για το έργο και τη συμμετοχή του Άφλεκ.

«Στη μέση των γυρισμάτων αυτής της περίτεχνης, όμορφης μουσικής ταινίας, οριστικοποιήθηκε και το διαζύγιό σας με τον Μπεν», ξεκίνησε ο Μέλβιν, πριν τον διακόψει η Λόπεζ, λέγοντας: «Ορίστε! Κοιτάξτε αυτόν τον τύπο!».

«Τρικυμίες»

Ωστόσο, ο Μέλβιν διευκρίνισε στη συνέχεια τον λόγο για τον οποίο ανέφερε τον Άφλεκ κατά τη συζήτηση για την ταινία, σημειώνοντας: «Αλλά μετά διάβασα ότι ο πρώην σύζυγός σου είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας».

Η Τζένιφερ Λόπεζ γέλασε με την αναφορά αυτή, προτού δώσει στον πρώην σύζυγό της τα εύσημα που του άξιζαν.

Στην πραγματικότητα, η ίδια η ταινία φάνηκε να βοήθησε τη Λόπεζ να ξεπεράσει τις δικές της «τρικυμίες».

«Είναι αστείο, η ταινία μιλάει για την απόδραση από την πραγματικότητα. Μιλάει για το πώς οι ταινίες και η τέχνη μας σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας», μοιράστηκε. «Η συμμετοχή μου σε αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, που με βοήθησε να επιβιώσω σε μια δύσκολη στιγμή της προσωπικής μου ζωής».

*Με πληροφορίες από: People