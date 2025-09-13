Η Τζένιφερ Λόπεζ προετοιμαζόταν εβδομάδες για την οντισιόν της ταινίας «Εβίτα», αλλά ο ρόλος άνηκε στη Μαντόνα

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Εβίτα» του 1996, καθώς η Μαντόνα κέρδισε τον ρόλο — αλλά, όπως θυμάται η Λόπεζ, η οντισιόν της έγινε αφού η βασίλισσα της ποπ είχε ήδη αναλάβει τα ηνία.

Η Λόπεζ παρευρέθηκε σε μια συνέντευξη Τύπου μετά την προβολή της επερχόμενης μουσικής ταινίας της «Kiss of the Spider-Woman» την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και θυμήθηκε την οντισιόν για την ταινία του σκηνοθέτη Άλαν Πάρκερ το 1996.

«Πήγα στην οντισιόν για την ταινία Εβίτα του [σκηνοθέτη] Άλαν Πάρκερ», είπε η Λόπεζ.

«Είχα κάνει πρόβες για εβδομάδες και τραγούδησα με όλη μου την καρδιά και ο [Πάρκερ] είπε: ‘Είσαι καταπληκτική. Ξέρεις ότι ο ρόλος έχει δοθεί στη Μαντόνα, έτσι;’», πρόσθεσε. «Είπα: ‘Εντάξει, αντίο. Χάρηκα για τη γνωριμία’».

Η Μαντόνα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Evita» ως η Αργεντίνα πολιτικός, Εύα Περόν. Η ταινία έλαβε πέντε υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 1997 και κέρδισε το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Ο Πάρκερ, που σκηνοθέτησε την ταινία, πέθανε το 2020 σε ηλικία 76 ετών.

«Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή»

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε και πάλι στην οντισιόν της για την «Εβίτα» κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το The Hollywood Reporter, όταν το «Kiss of the Spider-Woman» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance τον Ιανουάριο.

«Θυμάμαι την οντισιόν για την ‘Εβίτα’, θυμάμαι την οντισιόν για το ‘Σικάγο’ και για το ‘Εννέα’ — ήμουν πολύ κοντά στο να πάρω τον ρόλο στο ‘Εννέα’», είπε τότε. «Υπήρχαν πολλά πράγματα που πάντα ήλπιζα να κάνω, αλλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την απώλεια του πρωταγωνιστικού ρόλου στην «Εβίτα», η ηθοποιός και τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στην πρώτη της μουσική ταινία με το Kiss of the Spider-Woman, μια διασκευή του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ του 1993.

Η ταινία ακολουθεί δύο κρατούμενους σε μια καταπιεστική φυλακή της Νότιας Αμερικής — έναν μαρξιστή επαναστάτη (Ντιέγκο Λούνα) και έναν ομοφυλόφιλο διακοσμητή βιτρινών που φυλακίστηκε για «ανήθικη συμπεριφορά» (Tonatiuh) — οι οποίοι θέλονας να ξεφύγουν από την σκληρή πραγματικότητα, φαντασιώνονται την ιστορία ενός μιούζικαλ του Χόλιγουντ με πρωταγωνίστρια την φανταστική σταρ του κινηματογράφου Ίνγκριντ Λούνα (Τζένιφερ Λόπεζ).

*Με πληροφορίες από: People & Variety