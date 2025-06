«Είμαστε άτακτοι στην αυλή τους!»: Τζένιφερ Λόπεζ, Μαρίνα, Πάρις Χίλτον και χιλιάδες κόσμου φέρνουν το Pride στο Λευκό Οίκο

O Ιούνιος, Mήνας Υπερηφάνειας (Pride Month) για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας γιορτάζεται ανά τον κόσμο -ή όπου δεν έχει ποινικοποιηθεί να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις…

Με την Ουάσινγκτον να πρωτοστατεί ως πόλη στις εκδηλώσεις φέτος, φιλοξενώντας μια τεράστια, επετειακή παρέλαση και συναυλιακές εκδηλώσεις, το κέντρο εξουσίας του εχθρικού στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ντόναλντ Τραμπ έγινε πεδίο αντίστασης.

Η Τζένιφερ Λόπεζ που πρωταγωνίστησε στους εορτασμούς του WorldPride Music Fest στην Ουάσινγκτον εμφανίστησε στη σκηνή του Festival Grounds στο RFK Campus σε μια διορτή συμπερίληψης, αγάπης και αλληλεγγύης.

Από τη σκηνή η Λόπεζ είχε ένα ηχηρό μήνυμα για την ατζέντα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έχει πλήξει τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ με μια σειρά εκτελεστικών εντολών, μόλις τέσσεσα μίλια από τον Λευκό Οίκο.

«Τραγουδάμε και χορεύουμε εδώ, στην αυλή τους, κάνοντας αταξίες. Ναι! Αυτό κάνουμε», είπε στο κοινό η Λόπεζ εκφράζοντας τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη της στην κοινότητα.

«Κατά τη διάρκεια των χρόνων η αγάπη και η υποστήριξή σας υπήρξαν πηγή δύναμης για μένα και σήμερα είμαι εδώ για να σας γιορτάσω», είπε. «Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να είμαι εδώ για να γιορτάσουμε την κοινότητα, την ποικιλομορφία, την αγάπη και την ελευθερία».

Πέρα από τη Λόπεζ στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων εμφανίστηκαν η δική μας, με καταγωγή από Ελλάδα και Ουαλία Μαρίνα, η Πάρις Χίλτον, η Ρίτα Όρα, οι Galantis, η LP Giobbi, η Tinashe, η Betty Who και ο Zedd – ο οποίος έκανε DJ σε ένα preparty στο Utopia DC το προηγούμενο βράδυ.

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει τους Troye Sivan και Rene Rapp, την Kim Petras, την Raye, τους Sofi Tukker, τους Purple Disco Machine, την RuPaul και άλλους.

Στην εμφάνιση της η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν στην επερχόμενη περιοδεία της Up All Night, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο στην Αίγυπτο.

Η Λόπεζ ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι Save Me Tonight, σε συνεργασία με τον Ντέιβιντ Γκέτα, και έδειξε στο κοινό το trailer από την επερχόμενη ταινία της Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Η τραγουδίστρια/στιχουργός Μαρίνα που κυκλοφόρησε το έκτο στούντιο άλμπουμ της, Princess of Power, τραγούδησε κομμάτια σε ένα κοινό που την αποθέωσε ενώ η Πάρις Χίλτον που ως DJ περιοδεύει σε μεγάλα φεστιβάλ ανά για περισσότερο από μία δεκαετία φωτογραφήθηκε με τις φίλες της Ρίτα Όρα και Κάρα Ντελεβίν πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της για την πτήση προς την Ουάσιγκτον.

Στην αρένα η Χίλτον εμφανίστηκε με στολή ουράνιου τόξου ως πεταλούδα και έκλεισε το set της με το τραγούδι της Stars Are Blind.

«Είμαστε ενωμένοι»

Στη σκιά της επιθετικής πολιτικής του Λευκού Οίκου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Ουάσιγκτον στέλντοντας ξακάθαρο μήνυμα.

Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της WorldPride, μιας διεθνούς διοργάνωσης που φέτος λαμβάνει χώρα εν μέσω ανησυχιών για τον περιορισμό των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Πρέπει να δείξουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είμαστε ενωμένοι και ότι δεν μπορεί να μας καταβάλει», δήλωσε η 46χρονη καλλιτέχνιδα και καθηγήτρια Έιμι Φρόλιχ, φορώντας μια ολόσωμη φόρμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. «Όλοι οι νόμοι, όλες οι προστασίες για τις οποίες εργαστήκαμε τόσο σκληρά, ανατρέπονται. Πρέπει να στηρίξουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας της τρανς κοινότητας» σχολίασε.

«Βιολογική αλήθεια»

Από την αρχή της νέας θητείας του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει στο στόχαστρο τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα τρανς άτομα.

Την ημέρα της ορκωμοσίας του, δήλωσε ότι υπάρχουν «δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», και μία μόνη «βιολογική αλήθεια». Έκτοτε, έχει προσπαθήσει να απαγορεύσει στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να υπηρετούν στον στρατό και να περιορίσει την πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προχώρησε επίσης στην κατάργηση των προγραμμάτων συμπερίληψης και ενσωμάτωσης (DEI) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι εισάγουν διακρίσεις με βάση τη φυλή ή το φύλο.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι η πολιτική του Τραμπ στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, κρατώντας τις τρανς γυναίκες μακριά από χώρους που προορίζονται για γυναίκες. Επιπλέον, υπογραμμίζει πως ο Τραμπ έχει διορίσει ανοιχτά ομοφυλόφιλα άτομα σε κυβερνητικές θέσεις ή στο δικαστικό σύστημα.

Ο Λευκός Οίκος δεν παραλείπει να τονίσει ότι η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου είχε κάνει βήματα για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρει ότι η πρωτοβουλία του από το 2019, Τερματισμός της επιδημίας HIV, έχει στόχο τη μείωση των νέων μολύνσεων από τον ιό HIV κατά 90% έως το 2030.

«Ο πρόεδρος έχει την τιμή να υπηρετεί όλους τους Αμερικανούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Χάρισον Φιλντς.

Φωνές αντίστασης

Στην πρώτη γραμμή της πορείας βρέθηκε η Λαβέρν Κοξ, η τρανς Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Orange is the new black.

«Ήξερα ότι έπρεπε να βρίσκομαι εδώ, περιτριγυρισμένη από την κοινότητά μου, διότι μου δίνετε πολλή ελπίδα. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας (…) αλλά έχω πίστη σε εσάς, σε κάθε έναν από εσάς» είπε από το βήμα της καθώς η πολιτική της κυβέρνησης του ανησυχεί τους πάντες σημειώνει το Reuters.

«Οι άνθρωποι κρύβονται και πάλι», σχολίασε με προβληματισμό η ακτιβίστρια και ακαδημαϊκός Τζίνι Κίνσεϊ.

«Είμαστε ανθρώπινα όντα όπως και οι άλλοι» είπε ο 74χρονος Μπιλ Τζορτζ που από τότε που μίλησε ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, το 1975, έχει πάρει μέρος σε δεκάδες πορείες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, για τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα.

«Ο συντηρητισμός είναι ένα κύμα που μας επιτίθεται ξανά», υπογράμμισε δηλώνοντας εξοργισμένος από την τωρινή κυβέρνηση. «Οπότε διαμαρτυρόμαστε ενάντια σε όλα όσα κάνει που μας φαίνονται άδικα».