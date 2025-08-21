Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ με διαφορετικό στιλ στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 20 Αυγούστου. Η 55χρονη καλλιτέχνης, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία που θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1981 – Ο ρόλος της Λόπεζ

Στην ταινία, η Λόπεζ υποδύεται την Ίνγκριντ Λούνα, μια εκθαμβωτική σταρ του σινεμά, διάσημη για τον ρόλο της ως γυναίκα-αράχνη, η οποία σκοτώνει τους εραστές της με ένα φιλί.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1981, την περίοδο της Δικτατορίας στην Αργεντινή, και ακολουθεί την ιστορία του Λουίς (τον υποδύεται ο Τονάτιουχ), ενός ομοφυλόφιλου κομμωτή που εκτίει ποινή φυλάκισης.

Για να ξεφύγει από την καθημερινή φρίκη της φυλακής, φαντάζεται τον εαυτό του στις ταινίες της Λούνα. Όταν στο κελί του μεταφέρεται ο μαρξιστής πολιτικός κρατούμενος Βαλεντίν (Ντιέγκο Λούνα), οι δύο άντρες αναπτύσσουν έναν αναπάντεχο δεσμό μέσα από τη μαγεία της μουσικής και του σινεμά.

Τζένιφερ Λόπεζ: Τα σχόλια για το νέο look της

«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η JLo μοιάζει πολύ με τη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα μπορούσε να μοιάζει με τη Μαντόνα, αλλά μοιάζει».

Το «Kiss of the Spider Woman» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς τον Ιανουάριο του 2025.