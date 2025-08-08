Τζένιφερ Λόπεζ: «Πόρτα» από τη Chanel στην Κωνσταντινούπολη και η «γλυκιά» εκδίκησή της – «Δεν χωράτε»

Η παγκόσμια περιοδεία της Τζένιφερ Λόπεζ, Up All Night: Live in 2025, έκανε πρόσφατα στάση στην Κωνσταντινούπολη. Στον ελεύθερο χρόνο της η JLo είχε προγραμματίσει και μια επίσκεψη στα διάσημα καταστήματα της πόλης.

Σύμφωνα με το τούρκικο μέσο Türkiye Today, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Λόπεζ, σε μία επίσκεψή της σε ένα κατάστημα της Chanel, αντιμετώπισε μια απρόσμενη άρνηση.

Ο φύλακας της εισόδου, επικαλούμενος ότι ο χώρος ήταν γεμάτος, δεν της επέτρεψε να μπει. Παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις διασημότερες γυναίκες στον κόσμο, η Λόπεζ αντέδρασε με αξιοσημείωτη ψυχραιμία και ευγένεια, λέγοντας απλώς «Εντάξει, κανένα πρόβλημα» και αποχώρησε.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Όταν το προσωπικό του καταστήματος συνειδητοποίησε το λάθος του και κάλεσε τη σταρ να επιστρέψει, η Λόπεζ αρνήθηκε ευγενικά την πρόσκληση.

Αντ’ αυτού, συνέχισε τις αγορές της σε άλλα πολυτελή καταστήματα, όπως η Celine και η Beymen, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

A security guard at a store in Istanbul’s İstinye Park turned Jennifer Lopez away, saying “We’re full.”

Lopez reportedly replied, “No problem,” and left calmly.

The store later invited her back — but received a polite refusal.

(Source: Patronlar Dünyası) pic.twitter.com/WW7gxAYpbw — SOULARCHİVE (@Nrbyts27) August 4, 2025

Η επίσκεψη της Λόπεζ στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Yenikapi Festival Park, στις 5 Αυγούστου.

Η περιοδεία της ολοκληρώνεται στις 12 Αυγούστου στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Η Λόπεζ βρίσκεται επίσης στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία της νέας της ταινίας, Kiss of the Spider Woman, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Sundance τον Ιανουάριο και αναμένεται στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου.