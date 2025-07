«Ευτυχώς που φοράω εσώρουχο»: Το ατύχημα της Τζένιφερ Λόπεζ στη σκηνή και η cool αντίδρασή της

Ο τελευταίος ένας χρόνος δεν ήταν και ο καλύτερος της ζωής της. Η Τζένιφερ Λόπεζ είδε τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ να καταρρέει, τις κινηματογραφικές δουλειές της να δέχονται σκληρή κριτική, το άλμπουμ της This Is Me… Now να κάνει χαμηλές πτήσεις.

Η 56χρονη pop star χρειάστηκε να περάσει μια περίοδο ώστε να τα βρει με τον εαυτό της και να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις – ακυρώνοντας μέχρι και συναυλίες. Ωστόσο, εδώ και λίγο καιρό, δείχνει να έχει βρει τα πατήματά της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά – ετοιμάζει δύο ταινίες, ετοιμάζει νέα τραγούδια, ενώ βρίσκεται κα στη μέση της περιοδείας της Up All Night.

Κάπως έτσι την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στη Βαρσοβία, για να προσφέρει ένα εντυπωσιακό σόου στους θεατές με όλες τις επιτυχίες της και ένα μικρό ατύχημα. Ενώ ερμήνευε ένα κομμάτι της στη σκηνή της έφυγε η φούστα – και παρά τις προσπάθειες των χορευτών της να σώσουν την κατάσταση, δεν μπορούσε να τη φορέσει ξανά.

Πάντως η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχασε την ψυχραιμία της, πέταξε τη φούστα στο κοινό και είπε με αρκετή δόση χιούμορ «χαίρομαι που φοράω εσώρουχο. Συνήθως δεν φοράω».

Εννοείται ότι το coolness της αποθεώθηκε στα social media όταν έκανε την εμφάνισή του το βίντεο του ατυχήματος. «Η ζωή είναι πολύ μικρή για ανησυχίες χωρίς λόγο», «εκπροσωπεί ότι είναι ωραίο και καλό στον κόσμο μας», «είναι φανταστική. Θρύλος της μουσικής» ήταν κάποια από τα comments που γράφτηκαν στο διαδίκτυο.