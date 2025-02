Μετά το φιάσκο του 2024, η Τζένιφερ Λόπεζ θα κάνει τα πάντα για να είναι φέτος η χρονιά της

«Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο μετά το τέλος της προβολής, όχι για την ταινία αλλά για εκείνη». Με αυτά τα λόγια, ο κριτικός κινηματογράφου Τζόνι Ολεκσίνσκι περιέγραψε την εμπειρία του από την ταινία «Kiss of the Spider Woman» στο Sundance Film Festival στα τέλη Ιανουαρίου. Και όπου λέει «εκείνη», δεν εννοεί άλλη από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η 55χρονη ηθοποιός και μουσικός είδε όλες τις κινήσεις της μέσα στο 2024 να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο – είτε επαγγελματικές είτε προσωπικές. Ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ έληξε άδοξα μετά από δύο χρόνια. Το άλμπουμ και το ντοκιμαντέρ «This Is Me… Now» δεν είχαν την καλύτερη υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς, αναγκάστηκε να ακυρώσει αρκετές ημέρες από την περιοδεία της, ενώ η ταινία «Unstoppable» πέρασε και δεν ακούμπησε.

«Είναι αρκετά αισιόδοξη για τα χρόνια που έρχονται» είπε άνθρωπος από το στενό της κύκλο. «Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για εκείνη» συμπληρωσε.

Η ταινία «Kiss of the Spider Woman» είναι μόνο η αρχή. Μετά την θερμή αντίδραση του κοινού η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν φανερά συγκινημένη, δηλώνοντας «αυτή ήταν μια στιγμή που περίμενα πολύ καιρό».

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που θυμήθηκαν ότι ταινίες που βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν στο box office αλλά και στα βραβεία, έκαναν την πρεμιέρα τους στο Eccles Theatre και το Sundance Film Festival – ανάμεσά τους τα «Call Me By Your Name», «Boyhood», «Whiplash» και «Little Miss Sunshine».

Και αυτή η υποδοχή για τη νέα της ταινία ήρθε λίγες ημέρες μετά την βράβευσή της με το Legend & Groundbreaker Award στο Palm Springs International Film Festival. «Νιώθω τόσο ταπεινή και ενθουσιασμένη» δήλωσε κατά την ομιλία της και συνέχισε: «Νιώθω ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μου».

Και κάπως έτσι το 2025 έχει γεμίσει με projects. Η εταιρία της Nuyorican συνεργάζεται με το Netflix για μια σειρά όπου θα μεταφέρει στη μικρή οθόνη το μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι «Happy Place».

Ενώ η ίδια ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια ακόμα ταινία. Το «Office Romance» βρίσκεται στα σκαριά για το Netflix και θα έχει δίπλα της τον Μπρετ Γκόλντσταϊν. Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός σε όλους από τη σειρά «Ted Lasso», δεν έχει κρύψει από παλιά την… καψούρα του με την Τζένιφερ Λόπεζ. «Εννοείται ότι τη λατρεύω» είχε δηλώσει το 2018. Και το διαδίκτυο τρελάθηκε στην ιδέα ενός ειδυλλίου.