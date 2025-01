Τζένιφερ Λόπεζ: Δώρισε προσωπικά της αντικείμενα στους πληγέντες του Λος Άντζελες

Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλησε να στηρίξει εκείνους που επλήγησαν από τις φωτιές στο Λος Άντζελες χαρίζοντας μερικά από τα προσωπικά της αντικείμενα σε όσους τα είχαν ανάγκη.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στενός της φίλος στην PageSix, η Τζένιφερ Λόπεζ δώρισε πράγματα από την ντουλάπα της στα θύματα.

«Κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Έχει δωρίσει αμέτρητα αντικείμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Όπως επεσήμανε στη συνέχεια, πρόκειται κυρίως για ρούχα, τόσο για γυναίκες, όσο και για παιδιά. «Τους έχει δωρίσει πολλά πράγματα, όπως παπούτσια, σακάκια, κουβέρτες, μπλουζάκια, ακόμα και παιδικά ρούχα».

«Τους έστειλε ακόμα δεκάδες πακέτα από τη σειρά της με προϊόντα περιποίησης δέρματος, όπως ενυδατικές κρέμες και καθαριστικά. Δώρισε επίσης, αντικείμενα στην εκστρατεία “The A List LA Fire Relief” και αυτό είναι ένα μόνο από τα πράγματα που έχει κάνει για την κοινότητά της». Η οργάνωση αυτή παρέχει ρούχα και βασικά προϊόντα σε οικογένειες που εκτοπίστηκαν ή επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

