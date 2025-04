«Ο Γκριγκόνις ενδέχεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό»

Νέες πληροφορίες για το μπασκετικό μέλλον του Μάριους Γκριγκόνις έφερε στο φως ο Αντρέα Καλτσόνι. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, ανέφερε πως ο 30χρονος άσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ζαλγκίρις Κάουνας ενόψει της σεζόν 2025-26.

Ο Λιθουανός γκαρντ-φόργουορντ είναι εδώ και μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας τραυματισμού, ωστόσο σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η πρώην ομάδα του θέλει να τον εντάξει και πάλι στο δυναμικό της.

💣‼️Zalgiris Kaunas pushes to find a total agreement with Marius Grigonis for next season.

Grigonis should leave Panathinaikos BC after 3 years. The negotiation continues.#EuroLeague #Zalgiris #Panathinaikos pic.twitter.com/OfXXtwoHOE

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 10, 2025