Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε: Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους

Αποτέλεσε το αγαπημένο δράμα του καλοκαιριού. Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν για μήνες ότι υπάρχει πρόβλημα στον γάμο των Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ, ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη Αυγούστου για να σκάσει η βόμβα: ήταν τότε που η pop star κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Μια κίνηση που ήταν σαν να ρίχνει… λάδι στη φωτιά για τα μίντια, καθώς από εκείνη τη μέρα και μετά οι φήμες οργίασαν, με τους περισσότερους να προβλέπουν ένα ακόμα «αιματηρό» διαζύγιο στον κόσμο του Χόλιγουντ.

Βέβαια σε αυτό βοήθησαν τόσο η JLo όσο και ο σταρ της μεγάλης οθόνης. Η πρώτη έλεγε παντού το πόσο θυμωμένη ήταν με τον Άφλεκ ενώ εκείνος κάθε τρεις και λίγο βρισκόταν δίπλα στην πρώην του Τζένιφερ Γκάρνερ – μια κίνηση που από μόνη της «ανέβαζε» την ένταση.

Τελικά, όσοι πόνταραν σε ένα μαλλιοτράβηγμα, φαίνεται πως πήγαν κουβά: σε ρεπορτάζ της η Daily Mail αναφέρει ότι οι δύο σταρ τα βρήκαν μεταξύ τους εκτός των δικαστικών αιθουσών, κατέληξαν σε συμφωνία για την περιουσία τους και το διαζύγιο αναμένεται να εκδοθεί και επίσημα στις 20 Φεβρουαρίου.

