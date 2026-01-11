magazin
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
Fizz 11 Ιανουαρίου 2026 | 15:10

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκε (APD) και αποκτήθηκε από το People την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, 68 ετών, εμπλέκεται σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο αγόρια, 11χρονα δίδυμα των οποίων η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με έναν από τους ανηλίκους να ισχυρίζεται ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν 7 ετών. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 15 Νοεμβρίου, η 61χρονη Μελίσα Γκίλμπερτ μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της και αναπολούσε την εμπειρία της από τη σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», όταν γυρνούσε σκηνές με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτικό σύντροφο, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντιν Μπάτλερ.

«Νιώθω πραγματικά αηδιασμένη»

«Λοιπόν, σκέφτηκα πριν να δημοσιεύσω αυτό το post, αλλά νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ. Αφού είδα πολλά post γυναικών με τα hashtags #iwasfifteen και #iwasachild, αποφάσισα να ψάξω στο Google τον εαυτό μου σε εκείνη την ηλικία και να δω τι θα βρω. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που βρήκα» έγραψε η Γκίλμπερτ στην επεξηγηματική της λεζάντα.

«Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, αυτή τη στιγμή, νιώθω πραγματικά αηδιασμένη. Το κορίτσι που κάνει διακοπές στη Χαβάη με την οικογένειά του είναι το ίδιο κορίτσι που έπρεπε να ερωτευτεί και να φιλήσει έναν άντρα στην ταινία που ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν», συνέχισε, αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Μπάτλερ, που σήμερα είναι 69 ετών.

Η Γκίλμπερτ μοιράστηκε την αναστοχαστική ανάρτηση μετά τα σχόλια της υπερσυντηρητικής δημοσιογράφου Μέγκιν Κέλι σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν

YouTube thumbnail

«Ήμουν παιδί»

«Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο: «Ήμουν παιδί». «Ήμουν δεκαπέντε χρονών». Και ήμουν η καλή είδηση», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ. «Ευτυχώς που η μαμά μου και ο Μάικλ Λάντον ο πρεσβύτερος και τόσοι άλλοι ήταν εκεί για να με προστατεύσουν. Μπορείτε να φανταστείτε αν δεν τους είχα όλους αυτούς; Είμαι τόσο τυχερή (κατά κάποιον τρόπο). Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες δεν είναι».

Οι εκπρόσωποι τόσο του Μπάσφιλντ όσο και της Γκίλμπερτ δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα του People για σχόλια.

«Να προσέχεις τα λόγια σου»

Η Γκίλμπερτ μοιράστηκε την αναστοχαστική ανάρτηση μετά τα σχόλια της υπερσυντηρητικής δημοσιογράφου Μέγκιν Κέλι σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Η 55χρονη Κέλι φαινόταν να αμφισβητεί αν ο Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, όταν δήλωσε στην εκπομπή της «The Megyn Kelly Show» στο Sirius XM στις 12 Νοεμβρίου ότι απλά του Έπσταϊν «του άρεσαν οι κοπέλες που μόλις είχαν φτάσει στην νόμιμη ηλικία».

«@Megynkelly πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου», κατέληξε η Γκίλμπερτ στην ανάρτησή της στο Instagram τον Νοέμβριο. Για την ιστορία να πούμε ότι το προφίλ της Γκίλμπερτ στο Instagram έχει πλέον κατέβει.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, ωστόσο, αγόρασε «χριστουγεννιάτικα δώρα» για τα μικρά αγόρια που φέρεται να έχουν υποστεί σεξουαλικά εγκλήματα από τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης

YouTube thumbnail

Παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ

Η έρευνα για τον Μπάσφιλντ, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Ντάνι Κονκάνον στη σειρά The West Wing (Η Δυτική Πτέρυγα), ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, αφού ένας γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH) ειδοποίησε την αστυνομία για υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι γονείς των θυμάτων είπαν στον αστυνομικό Μάρβιν Κερκ Μπράουν ότι οι ανήλικοι ήταν παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX, The Cleaning Lady, όπου ο ίδιος ήταν σκηνοθέτης. (Η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.)

Οι γονείς συμβουλεύτηκαν από δικηγόρο να μεταφέρουν τα παιδιά στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου, σύμφωνα με το ένταλμα, οι ειδικοί υπέθεσαν ότι τα αγόρια «είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση». Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα κριτήρια αποδοχής των αρχών εκείνη την περίοδο.

Το τηλεφώνημα από την Warner Bros

Αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα των θυμάτων υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και είπε στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) ότι «και τα δύο παιδιά της αποκάλυψαν ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Τίμοθι από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ένταλμα, της είπαν ότι επειδή δεν είχε συμβεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς ήταν αναστατωμένοι επειδή οι γιοι τους είχαν αντικατασταθεί από έναν νεότερο ηθοποιό που είχε περάσει από οντισιόν, σύμφωνα με το ένταλμα. Λίγο μετά, ο Μπάσφιλντ έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Warner Bros., που τον ενημέρωνε ότι ερευνούσαν μια καταγγελία.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι γονείς των θυμάτων είπαν στον αστυνομικό Μάρβιν Κερκ Μπράουν ότι οι ανήλικοι ήταν παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX, The Cleaning Lady, όπου ο ίδιος ήταν σκηνοθέτης

YouTube thumbnail

Μαζί 13 χρόνια

Πριν από το πρόσφατο ένταλμα σύλληψης, ο Μπάσφιλντ αντιμετώπιζε προηγούμενες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που χρονολογούνται από το 1994, σύμφωνα με το ένταλμα. Αυτές δεν οδήγησαν σε κατηγορίες.

Η Γκίλμπερτ και ο Μπάσφιλντ συναντήθηκαν δύο φορές πριν αρχίσουν να βγαίνουν, όπως είπε η ηθοποιός στην εκπομπή του podcast «I Choose Me» στις 29 Ιουλίου.

«Στην πραγματικότητα, συναντηθήκαμε για πρώτη φορά πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, στη δεκαετία του ’80, και μετά ξανασυναντηθήκαμε στη δεκαετία του ’90. Τώρα, είμαστε μαζί εδώ και 13 χρόνια», είπε η Γκίλμπερτ στην παρουσιάστρια Τζένι Γκαρθ.

«Χαϊδευόμαστε, στοχαζόμαστε, διαλογιζόμαστε, προσευχόμαστε»

Το ζευγάρι ξανασυνάντησε σε ένα μπαρ το 2012. Εκείνη την εποχή, η Γκίλμπερτ ήταν πρόσφατα χωρισμένη από τον πρώην σύζυγό της Μπρους Μπόξλεϊτνερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1995 έως το 2011. Πριν από αυτό, ήταν παντρεμένη με τον Μπο Μπρίνκμαν από το 1988 έως το 1994.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Γκίλμπερτ γιόρτασε την 12η επέτειο του γάμου της, τιμώντας την περίσταση με ένα αφιέρωμα στον Μπάσφιλντ στο Instagram.

Έγραψε: «12 χρόνια αληθινής συνεργασίας, αγάπης, γέλιου, συμπόνιας, αφοσίωσης, πάθους, γέλιου, μαγειρικής, παιδιών, εγγονιών, κοτόπουλων, σκύλων, δημιουργίας σπιτιών, ταινιών, θεατρικών έργων, τηλεόρασης. 12 χρόνια που γράφουμε μαζί, ταξιδεύουμε, αγκαλιαζόμαστε, απολαμβάνουμε νόστιμα γεύματα, ρομαντικές αποδράσεις, χαϊδευόμαστε, στοχαζόμαστε, διαλογιζόμαστε, προσευχόμαστε».

«Πόσο τυχερή είμαι. Σ’ αγαπώ @timbusfield», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ, αποκαλώντας επίσης τον σύζυγό της «το πρόσωπο, που έχει το αγαπημένο μου πρόσωπο και την αγαπημένη μου ψυχή».

Τα δώρα στα αγόρια

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, ωστόσο, αγόρασε «χριστουγεννιάτικα δώρα» για τα μικρά αγόρια που φέρεται να έχουν υποστεί σεξουαλικά εγκλήματα από τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης.

Στο ένταλμα, το οποίο έλαβε το περιοδικό People, ο αστυνομικός Μάρβιν Μπράουν δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπάσφιλντ και η 61χρονη Γκίλμπερτ «είχαν σχέση» με τα δύο θύματα — τα οποία στο έγγραφο αναφέρονται ως «SL» και «VL» — «και τις οικογένειές τους εκτός εργασίας».

«Ανέφεραν ότι αγόρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα στα δύο αγόρια και ότι ήταν μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις» έγραψε ο Μπράουν στο ένταλμα σύλληψης, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκαναν οι Μπάσφιλντ και Γκίλμπερτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο συμπέρασμα των ευρημάτων του, ο Μπράουν ανέφερε ξανά τα χριστουγεννιάτικα δώρα, γράφοντας ότι ο Μπάσφιλντ «προσκαλούσε την οικογένεια σε συγκεντρώσεις εκτός εργασίας, με τη σύζυγό του να αγοράζει χριστουγεννιάτικα δώρα για να ενισχύσει τους δεσμούς».

*Με στοιχεία από people.com

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
«Δεν υπήρχε πρωτόκολλο» 11.01.26

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εξέδωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων παιδικών ηθοποιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δηλώσεις του για έλλειψη πρωτοκόλλου σωματικής επαφής με παιδιά στο πλατό της The Cleaning Lady

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Αστέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
