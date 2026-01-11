Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Σε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκε (APD) και αποκτήθηκε από το People την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, 68 ετών, εμπλέκεται σε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με δύο αγόρια, 11χρονα δίδυμα των οποίων η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με έναν από τους ανηλίκους να ισχυρίζεται ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν όταν ήταν 7 ετών. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 15 Νοεμβρίου, η 61χρονη Μελίσα Γκίλμπερτ μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της και αναπολούσε την εμπειρία της από τη σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», όταν γυρνούσε σκηνές με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτικό σύντροφο, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντιν Μπάτλερ.

«Νιώθω πραγματικά αηδιασμένη»

«Λοιπόν, σκέφτηκα πριν να δημοσιεύσω αυτό το post, αλλά νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ. Αφού είδα πολλά post γυναικών με τα hashtags #iwasfifteen και #iwasachild, αποφάσισα να ψάξω στο Google τον εαυτό μου σε εκείνη την ηλικία και να δω τι θα βρω. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που βρήκα» έγραψε η Γκίλμπερτ στην επεξηγηματική της λεζάντα.

«Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, αυτή τη στιγμή, νιώθω πραγματικά αηδιασμένη. Το κορίτσι που κάνει διακοπές στη Χαβάη με την οικογένειά του είναι το ίδιο κορίτσι που έπρεπε να ερωτευτεί και να φιλήσει έναν άντρα στην ταινία που ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν», συνέχισε, αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Μπάτλερ, που σήμερα είναι 69 ετών.

Η Γκίλμπερτ μοιράστηκε την αναστοχαστική ανάρτηση μετά τα σχόλια της υπερσυντηρητικής δημοσιογράφου Μέγκιν Κέλι σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν

«Ήμουν παιδί»

«Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο: «Ήμουν παιδί». «Ήμουν δεκαπέντε χρονών». Και ήμουν η καλή είδηση», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ. «Ευτυχώς που η μαμά μου και ο Μάικλ Λάντον ο πρεσβύτερος και τόσοι άλλοι ήταν εκεί για να με προστατεύσουν. Μπορείτε να φανταστείτε αν δεν τους είχα όλους αυτούς; Είμαι τόσο τυχερή (κατά κάποιον τρόπο). Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες δεν είναι».

Οι εκπρόσωποι τόσο του Μπάσφιλντ όσο και της Γκίλμπερτ δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα του People για σχόλια.

«Να προσέχεις τα λόγια σου»

Η 55χρονη Κέλι φαινόταν να αμφισβητεί αν ο Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, όταν δήλωσε στην εκπομπή της «The Megyn Kelly Show» στο Sirius XM στις 12 Νοεμβρίου ότι απλά του Έπσταϊν «του άρεσαν οι κοπέλες που μόλις είχαν φτάσει στην νόμιμη ηλικία».

«@Megynkelly πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου», κατέληξε η Γκίλμπερτ στην ανάρτησή της στο Instagram τον Νοέμβριο. Για την ιστορία να πούμε ότι το προφίλ της Γκίλμπερτ στο Instagram έχει πλέον κατέβει.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, ωστόσο, αγόρασε «χριστουγεννιάτικα δώρα» για τα μικρά αγόρια που φέρεται να έχουν υποστεί σεξουαλικά εγκλήματα από τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης

Παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ

Η έρευνα για τον Μπάσφιλντ, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του ως Ντάνι Κονκάνον στη σειρά The West Wing (Η Δυτική Πτέρυγα), ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, αφού ένας γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH) ειδοποίησε την αστυνομία για υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι γονείς των θυμάτων είπαν στον αστυνομικό Μάρβιν Κερκ Μπράουν ότι οι ανήλικοι ήταν παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX, The Cleaning Lady, όπου ο ίδιος ήταν σκηνοθέτης. (Η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.)

Οι γονείς συμβουλεύτηκαν από δικηγόρο να μεταφέρουν τα παιδιά στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου, σύμφωνα με το ένταλμα, οι ειδικοί υπέθεσαν ότι τα αγόρια «είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση». Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα κριτήρια αποδοχής των αρχών εκείνη την περίοδο.

Το τηλεφώνημα από την Warner Bros

Αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα των θυμάτων υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και είπε στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) ότι «και τα δύο παιδιά της αποκάλυψαν ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Τίμοθι από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ένταλμα, της είπαν ότι επειδή δεν είχε συμβεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς ήταν αναστατωμένοι επειδή οι γιοι τους είχαν αντικατασταθεί από έναν νεότερο ηθοποιό που είχε περάσει από οντισιόν, σύμφωνα με το ένταλμα. Λίγο μετά, ο Μπάσφιλντ έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Warner Bros., που τον ενημέρωνε ότι ερευνούσαν μια καταγγελία.

Μαζί 13 χρόνια

Πριν από το πρόσφατο ένταλμα σύλληψης, ο Μπάσφιλντ αντιμετώπιζε προηγούμενες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που χρονολογούνται από το 1994, σύμφωνα με το ένταλμα. Αυτές δεν οδήγησαν σε κατηγορίες.

Η Γκίλμπερτ και ο Μπάσφιλντ συναντήθηκαν δύο φορές πριν αρχίσουν να βγαίνουν, όπως είπε η ηθοποιός στην εκπομπή του podcast «I Choose Me» στις 29 Ιουλίου.

«Στην πραγματικότητα, συναντηθήκαμε για πρώτη φορά πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, στη δεκαετία του ’80, και μετά ξανασυναντηθήκαμε στη δεκαετία του ’90. Τώρα, είμαστε μαζί εδώ και 13 χρόνια», είπε η Γκίλμπερτ στην παρουσιάστρια Τζένι Γκαρθ.

«Χαϊδευόμαστε, στοχαζόμαστε, διαλογιζόμαστε, προσευχόμαστε»

Το ζευγάρι ξανασυνάντησε σε ένα μπαρ το 2012. Εκείνη την εποχή, η Γκίλμπερτ ήταν πρόσφατα χωρισμένη από τον πρώην σύζυγό της Μπρους Μπόξλεϊτνερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1995 έως το 2011. Πριν από αυτό, ήταν παντρεμένη με τον Μπο Μπρίνκμαν από το 1988 έως το 1994.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Γκίλμπερτ γιόρτασε την 12η επέτειο του γάμου της, τιμώντας την περίσταση με ένα αφιέρωμα στον Μπάσφιλντ στο Instagram.

Έγραψε: «12 χρόνια αληθινής συνεργασίας, αγάπης, γέλιου, συμπόνιας, αφοσίωσης, πάθους, γέλιου, μαγειρικής, παιδιών, εγγονιών, κοτόπουλων, σκύλων, δημιουργίας σπιτιών, ταινιών, θεατρικών έργων, τηλεόρασης. 12 χρόνια που γράφουμε μαζί, ταξιδεύουμε, αγκαλιαζόμαστε, απολαμβάνουμε νόστιμα γεύματα, ρομαντικές αποδράσεις, χαϊδευόμαστε, στοχαζόμαστε, διαλογιζόμαστε, προσευχόμαστε».

«Πόσο τυχερή είμαι. Σ’ αγαπώ @timbusfield», πρόσθεσε η Γκίλμπερτ, αποκαλώντας επίσης τον σύζυγό της «το πρόσωπο, που έχει το αγαπημένο μου πρόσωπο και την αγαπημένη μου ψυχή».

Τα δώρα στα αγόρια

Στο ένταλμα, το οποίο έλαβε το περιοδικό People, ο αστυνομικός Μάρβιν Μπράουν δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπάσφιλντ και η 61χρονη Γκίλμπερτ «είχαν σχέση» με τα δύο θύματα — τα οποία στο έγγραφο αναφέρονται ως «SL» και «VL» — «και τις οικογένειές τους εκτός εργασίας».

«Ανέφεραν ότι αγόρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα στα δύο αγόρια και ότι ήταν μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις» έγραψε ο Μπράουν στο ένταλμα σύλληψης, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκαναν οι Μπάσφιλντ και Γκίλμπερτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο συμπέρασμα των ευρημάτων του, ο Μπράουν ανέφερε ξανά τα χριστουγεννιάτικα δώρα, γράφοντας ότι ο Μπάσφιλντ «προσκαλούσε την οικογένεια σε συγκεντρώσεις εκτός εργασίας, με τη σύζυγό του να αγοράζει χριστουγεννιάτικα δώρα για να ενισχύσει τους δεσμούς».

*Με στοιχεία από people.com