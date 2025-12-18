Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Μετά από οκτώ χρόνια στο ρόλο της Καρολίν «Ma» Ίνγκαλς, η οπτική για την ομάδα των συμπρωταγωνιστών της Κάρεν Γκράσλε άλλαξε αναγκάζοντάς την να αλλάξει στάση και να απομακρυνθεί από τους fan αποφεύγοντας την αλληλεπίδραση. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», ωστόσο, ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους ηθοποιούς το Σαββατοκύριακο στο Simi Valley της Καλιφόρνια, για να συναντήσει τους θαυμαστές και να αναπολήσει τις μέρες τους στο Λιβάδι.

Η Γκράσλε είχε μια συγκρουσιακή σχέση με τον αγαπημένο πρωταγωνιστή της σειράς, Μάικλ Λάντον. Τα προβλήματα ξεκίνησαν στη δεύτερη σεζόν, όταν ο Λάντον αρνήθηκε να δώσει αύξηση στη Γκράσλε.

Η ίδια θα πει στο People: «Έφτασα στα όρια μου από την πικρία, τον θυμό, τα πληγωμένα συναισθήματα και την απόλυτη εξάντληση».

Η Άλισον Άρνγκριμ, που υποδύθηκε τη Νέλι Όλεσον αποκάλυψε στο People ότι ο Λάντον ήταν «μια δύναμη της φύσης» μιλώντας για τη ρωμαλέα φιγούρα του και ότι «μπορούσε να είναι πολύ ισχυρογνώμων. Και ήταν ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, ο σταρ και ο σεναριογράφος».

Χυδαία, σεξιστικά αστεία

Σχετικά με την ένταση μεταξύ του Λάντον, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 1991 από καρκίνο του παγκρέατος, και της Γκράσλε, η Άρνγκριμ προσθέτει: «Διαπίστωσα πολύ νωρίς ότι αν κάποιος άλλος ήταν πραγματικά ισχυρογνώμων όπως ο Λάντον… θα έρχονταν σίγουρα σε σύγκρουση, θα έσκαβαν τα νύχια τους».

Η σχέση της Γκράσλε και του Λάντον επιδεινώθηκε από εκεί και πέρα όπως εξηγεί η ίδια στο βιβλίο με τις αναμνήσεις της «Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House’s Ma» (Φως και σκόνη της Πεδιάδας: Σκέψεις για τη ζωή, την απώλεια και την αγάπη από τη μαμά του Μικρού Σπιτιού στο Λιβάδι), ότι ο Λάντον έκανε χυδαία, σεξιστικά αστεία γύρω από τη Γκράσλε και την κορόιδευε στο πλατό.

«Απομονώθηκα»

Η Γκράσλε απομακρύνθηκε, όπως είναι φυσικό, από την εμπειρία της στο Μικρό Σπίτι για κάποιο διάστημα μετά την αποχώρησή της από τη σειρά στην 8η σεζόν. «Είχα περιορίσει πολύ τις επαφές μου με τους θαυμαστές. Δεν πήγαινα σε πολλές εκδηλώσεις. Δεν έβγαινα. Απομονώθηκα» εξηγεί στο People.

Μόνο όταν κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά της το 2021, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς, συνειδητοποίησε ότι «πρέπει να βγω έξω. Έτσι, άρχισα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκίνησα να πηγαίνω σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έμεινα έκπληκτη με αυτό που διαπίστωσα για την αγάπη του κόσμου για τον χαρακτήρα της Καρολίν».

«Τι ανταμοιβή!»

Το να περάσει χρόνο με τους θαυμαστές της όλα αυτά τα χρόνια μετά ήταν μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή της Γκράσλε: «Δεν είχα ιδέα για το βάθος της αγάπης που έτρεφαν οι άνθρωποι για την Καρολίν. Αυτό με γέμισε χαρά, γιατί δούλεψα πολύ σκληρά για να κάνω κάτι ξεχωριστό από αυτόν τον χαρακτήρα, και από την άλλη, υπήρχαν πολλές μέρες που δεν ανυπομονούσα να πάω στη δουλειά».

Αναλογιζόμενη το μέγεθος της επίδρασης της Καρολίν Ίνγκαλς τόσο στη ζωή της όσο και στη ζωή των θαυμαστών της 50 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς νιώθει ευγμωμοσύνη: «Τι ανταμοιβή!… Εννοώ, πόσοι άνθρωποι, τόσο καιρό μετά την ολοκλήρωση ενός έργου, λαμβάνουν τέτοια ανταπόκριση; Απίστευτο!».

«Η στιγμή που μας έχει απομείνει»

Πράγματι, πρόκειται για μια ανταμοιβή, το γεγονός ότι μια περίοδος της ζωής της που σημαδεύτηκε από θλίψη και απογοήτευση μπόρεσε να της φέρει τόση αγάπη και θεραπεία μετά από όλα αυτά τα χρόνια.

Η Γκράσλε έμαθε με σοφία να επιβιώνει τα δύσκολα χρόνια του Μικρού Σπιτιού. «Ευγνωμονούσα για ό,τι είχα και… σταμάτησα να σκέφτομαι ό,τι δεν είχα» συμπληρώνει.

Είναι μια στάση που διατηρεί και σήμερα, σε ηλικία 83 ετών, καθώς πρόσφατα ανανέωσε τη σχέση της με τον καλλιτέχνη Ρόμπερτ Γκοβ, τον άντρα με τον οποίο ερωτεύτηκε για πρώτη φορά πριν από 60 χρόνια. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν αυτή είναι η ιδανική στιγμή, αλλά είναι σίγουρα η στιγμή που μας έχει απομείνει».

Τώρα ανυπομονεί να συναντήσει τους συναδέλφους της από το καστ της σειράς «Μικρό Σπίτι» σε εκδηλώσεις επανένωσης με τους fan και μάλιστα συμμετείχε στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ «Little House Homecoming», το οποίο είναι διαθέσιμο για ενοικίαση ή streaming στο LittleHouseHomecoming.com.

*Με στοιχεία από people.com