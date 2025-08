Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι: Τι συνέβη στην πραγματική Λόρα Ίνγκαλς – Η αλήθεια πίσω από τη θρυλική σειρά στην TV

Η Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ ενθουσίασε τους θαυμαστές της τόσο ως συγγραφέας της σειράς βιβλίων Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie) όσο και ως φανταστικός χαρακτήρας στην τηλεοπτική σειρά του 1974, την οποία υποδύθηκε η Μελίσα Γκίλμπερτ. Όμως ούτε η Γουάιλντερ στο χαρτί ούτε η τηλεοπτική Γουάιλντερ έμοιαζε ακριβώς με την πραγματική Γουάιλντερ, η οποία γεννήθηκε το 1867.

Τα εννιά βιβλία της σειράς ήταν εμπνευσμένα από την ίδια τη Λόρα αλλά ακολούθησαν δημιουργικές ελευθερίες, μικρές και μεγάλες. Η Καρολίν Φρέιζερ, η οποία έγραψε το βιβλίο Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder, δήλωσε το 2017 ότι τα βιβλία είναι «πολύ ακριβή, μέχρι ενός σημείου».

Απέκρυψε μερικές αλήθειες

«Η Λόρα άφησε πολλά πράγματα έξω, μερικές φορές επειδή ένιωθε ότι δεν ήταν κατάλληλα για παιδιά» είπε. Το πιο σημαντικό είναι ότι «έκοψε ανελέητα ολόκληρα κεφάλαια της ζωής τους που δεν αντικατοπτρίζουν καλά τους γονείς της».

Ενώ στην τηλεοπτική εκδοχή του Τσαρλς Ίνγκαλς, που υποδύθηκε ο Μάικλ Λάντον, ήταν ένας τηλεοπτικά τέλειος μπαμπάς, στην πραγματική ζωή, η Φρέιζερ είπε ότι «υπήρχαν πολλοί αγώνες, χρέη, ακόμη και ένα είδος… προσποιητής ποιότητας – και τα άφησε όλα αυτά έξω».

«Πολλά από αυτά είναι ακριβή. Αλλά η πραγματική ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη» είπε. «Η πραγματική ζωή της Λόρα είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, κατά κάποιο τρόπο, από την ιστορία στα βιβλία της, η οποία τελείωσε σε ηλικία 18 ετών με τον γάμο της».

Το πρώτο μυθιστόρημα στα 60 της

Η Λόρα άρχισε να γράφει στα 40 της, συντάσσοντας στήλες για τοπικές εκδόσεις στο Μάνσφιλντ του Μισισιπή, όπου ζούσε με τον Αλμάνζο. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο, Pioneer Girl, στα 60 της.

Την ενθάρρυνε η κόρη της, Ρόουζ Γουάιλντερ Λέιν, που ήταν επιτυχημένη δημοσιογράφος. «Η Ρόουζ ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες συγγραφείς της δεκαετίας του ’20.

Το Saturday Evening Post δημοσίευσε σε συνέχειες ένα από τα διηγήματά της για 30.000 δολάρια της δεκαετίας του ’20, που σήμερα αντιστοιχούν σε μισό εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η Γκλίνις ΜακΝικόλ, δημιουργός του podcast Wilder του iHeartRadio του 2023, που αφορά τη ζωή και την κληρονομιά της Λόρα, σε συνέντευξη το 2023.

Συνεργασία μητέρας και κόρης

Το Pioneer Girl, ωστόσο, θεωρήθηκε πολύ σκληρό για την πραγματικότητα της ζωής στα σύνορα. Η Ρόουζ είχε την ιδέα να το μετατρέψει σε ιστορίες για παιδιά και συνεργάστηκε με τη μητέρα της για να διαμορφώσει το Little House in the Big Woods σε μια πιο φιλική προς την οικογένεια έκδοση της ιστορίας. Το Pioneer Girl τελικά εκδόθηκε το 2014 με αλλαγές από το αρχικό.

Η Ρόουζ συνέχισε να βοηθά τη μητέρα της με τα βιβλία της σειράς «Μικρό Σπίτι» και μέχρι σήμερα υπάρχει διαμάχη σχετικά με το πόσα από τα βιβλία γράφτηκαν από τη Λόρα και πόσα από τη Ρόουζ. Ταυτόχρονα, η Ρόουζ εξέδωσε επίσης δύο βιβλία, το «Let the Hurricane Roar» το 1932 και το «Free Land» το 1938, τα οποία διηγούνταν ξανά τις ιστορίες της Λόρα για την οικογένειά της και του Αλμάνζο για ενήλικες.

Αληθινά ή όχι τα βιβλία, τελικά;

Ωστόσο, παρόλο που η Λόρα και η Ρόουζ έγραψαν τη σειρά «Μικρό Σπίτι» ως μυθιστορήματα, αργότερα στη ζωή της η Ρόουζ θα υπερασπιζόταν τα βιβλία ως αληθινά. Ο Γουίλιαμ Άντερσον, ένας συγγραφέας που έγραψε για πρώτη φορά για τη Λόρα σε ηλικία 16 ετών, είπε στο Slate το 2016 ότι η Ρόουζ ήταν θυμωμένη μαζί του επειδή είπε ότι τα βιβλία δεν ήταν απολύτως αληθινά.

«Ήταν τόσο ανένδοτη ότι όλα σε αυτά τα βιβλία ήταν αληθινά και ότι κανείς δεν θα μπορούσε να υποθέσει ότι υπήρχε κάποια μυθοπλασία. Έφτασε στο σημείο να με μηνύσει», θυμήθηκε.

Μια συμπαθητική γιαγιά;

«Η εικόνα που είχε ο κόσμος ήταν αυτή μιας συμπαθητικής ηλικιωμένης κυρίας που ζούσε σε μια φάρμα και απλά αποφάσισε να γράψει μερικά βιβλία για την παιδική της ηλικία», είπε.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το πίστευαν αυτό για αρκετά χρόνια, το αποδέχτηκαν και την έκαναν μια είδους θεά, όπως τη γιαγιά Μόζες, που άρχισε να ζωγραφίζει στα 77 της. Η Λόρα έπρεπε να δικαιολογήσει το όλο ζήτημα της πατρότητας των έργων για να νιώσει άνετα με τον εαυτό της».

Ο Αλμάνζο πέθανε το 1949 και η Λόρα συνέχισε να ζει μόνη της στη φάρμα τους. Η Λόρα αρρώστησε στα τέλη του 1956 και πέθανε στις αρχές του 1957, τρεις ημέρες πριν από τα 90α γενέθλιά της.

Η Ρόουζ πέθανε το 1968 και ο κληρονόμος της, Ρότζερ ΜακΜπράιντ, ανέλαβε τον έλεγχο της Little House. Ο ΜακΜπράιντ ήταν αυτός που αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι έρχεται στο Netflix

Η τηλεοπτική σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» δεν ήταν ακριβής ούτε ως προς την πραγματική ζωή της Λόρα ούτε ως προς τα βιβλία. «Πιστεύω ότι θα είχε τρομοκρατηθεί από τις ελευθερίες που πήραν οι δημιουργοί της σειράς» είπε η Φρέιζερ. «Έχει μυθοποιήσει τη ζωή της σε κάποιο βαθμό, αλλά πάντα προσπαθούσε να είναι πιστή στις αναμνήσεις της».

Στο βιβλίο της Λόρα (όπως και στην πραγματική ζωή), η οικογένειά της μετακόμιζε σχεδόν κάθε χρόνο. Αντίθετα, οι χαρακτήρες και οι τοποθεσίες της σειράς προέρχονταν κυρίως από το βιβλίο του 1937 «Στις όχθες του Plum Creek», το οποίο αφηγείται πέντε χρόνια από τη ζωή της οικογένειας Ίνγκαλς όταν ζούσαν κοντά στο Walnut Grove της Μινεσότα, που έγινε το βασικό σκηνικό της σειράς.

Μερικοί από τους χαρακτήρες της τηλεοπτικής σειράς εμφανίζονται και στο βιβλίο, όπως η Νιλ Όλεσον της Άλισον Άρνγκριμ (η οποία στην πραγματικότητα ήταν μια σύνθεση από πολλά κορίτσια με τα οποία η Λόρα πήγαινε σχολείο).

Στη σειρά, η Λόρα και ο Αλμάνζο (που υποδύεται ο Ντιν Μπάτλερ) παντρεύονται στην αρχή της 7ης σεζόν. Στην πραγματική ζωή (και στα βιβλία), η οικογένεια Ίνγκαλς μετακόμισε στο Ντε Σμετ της Νότιας Ντακότα, όπου η Λόρα έγινε δασκάλα και παντρεύτηκε τον Αλμάνζο.

Το σπίτι της Λόρα και του Αλμάνζο στο Μιζούρι είναι τώρα η έδρα του Laura Ingalls Wilder House and Museum.

Μια νέα σειρά Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι έρχεται στο Netflix, αλλά παραμένει να δούμε πόσο πιστά θα ακολουθήσει τα βιβλία ή την πραγματική ιστορία της Λόρα.

από people.com