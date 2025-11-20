magazin
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Go Fun 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Spotlight

Η Μελίσα Γκίλμπερτ καταδίκασε απερίφραστα τα πρόσφατα σχόλια της Μέγκιν Κέλι σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν. Η 61χρονη ηθοποιός συμμετείχε στη δράση του hashtag #iWasFifteen, ως απάντηση στην Κέλι που φαινόταν να αμφισβητεί ότι ο Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, επειδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας της Κέλι, του άρεσαν μόνο κορίτσια στην εφηβεία. Η δράση περιλαμβάνει γυναίκες που ανεβάζουν φωτογραφίες τους από όταν ήταν 15 ετών.

Η Κέλι, στην εκπομπή της The Megyn Kelly Show στο Sirius XM στις 12 Νοεμβρίου, ισχυρίστηκε ότι του Έπσταϊν «του άρεσαν οι κοπέλες που μόλις είχαν φτάσει στην νόμιμη ηλικία».

YouTube thumbnail

Νεαρές έφηβες

Η πολιτική σχολιάστρια, 54 ετών, με τις πολύ συντηρητικές απόψεις είπε στη συνέχεια: «Του άρεσαν τα 15χρονα κορίτσια. Και καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι αηδιαστικό. Σίγουρα δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Απλώς σας δίνω τα γεγονότα, ότι δεν του άρεσαν, για παράδειγμα, τα 8χρονα κορίτσια.

»Του άρεσαν οι πολύ νεαρές έφηβες χωρίς ωστόσο να κάνει κάτι παράνομο» συνέχισε η Κέλι, πριν προσθέσει: «Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας 15χρονης και μιας 5χρονης, ξέρετε;».

«Από τη σημερινή οπτική γωνία, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο ότι ήμουν παιδί. Ήμουν δεκαπέντε χρονών. Και ήμουν η καλή περίπτωση»

«Πραγματικά νιώθω αηδία»

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 15 Νοεμβρίου δήλωσε ότι, αφού είδε πολλές αναρτήσεις με το hashtag #iWasFifteen, αποφάσισε να αναζητήσει τον εαυτό της σε ηλικία 15 ετών στο Google.

Όταν το έκανε, είδε φωτογραφίες της από τη σειρά Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι με τον μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτικό της σύντροφο, τον Ντιν Μπάτλερ, που σήμερα είναι 69 ετών.

Δημοσίευσε φωτογραφίες της, σε νεαρή ηλικία, να αγκαλιάζεται και να φιλάει τον Μπάτλερ στην τηλεοπτική σειρά, σε ένα καρουσέλ που περιλάμβανε επίσης μια φωτογραφία της από τις διακοπές της.

«Πραγματικά νιώθω αηδία», έγραψε η Γκίλμπερτ στη λεζάντα της ανάρτησης. «Το κορίτσι που βρίσκεται σε διακοπές στη Χαβάη με την οικογένειά του, είναι το ίδιο κορίτσι που αναμενόταν να «ερωτευτεί» και να φιλήσει έναν άντρα στην ταινία που ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν. Από τη σημερινή οπτική γωνία, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο ότι ήμουν παιδί. Ήμουν δεκαπέντε χρονών. Και ήμουν η καλή περίπτωση».

Οι χαρακτήρες τους, η Λόρα Ίνγκαλς και ο Αλμάνζο Γουάιλντερ, συναντήθηκαν στην έκτη σεζόν της σειράς, όταν ο Μπάτλερ ήταν 23 ετών και η Γκίλμπερτ 15

YouTube thumbnail

«Ήμουν τυχερή»

Η Γκίλμπερτ έγραψε ότι είναι ευγνώμων στον Μάικλ Λάντον — ο οποίος σκηνοθέτησε, παρήγαγε και πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά — στη μητέρα της και σε «τόσους άλλους επειδή ήταν εκεί για να διασφαλίσουν την ασφάλειά μου».

«Μπορείτε να φανταστείτε αν δεν τους είχα όλους αυτούς; Είμαι τόσο τυχερή (κατά κάποιον τρόπο). Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες δεν είναι. Μέγκιν Κέλι πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου», είπε η ηθοποιός.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2024, κατά τη διάρκεια της επανένωσης του καστ για την 50ή επέτειο της σειράς «Μικρό Σπίτι στo Λιβάδι», ο Μπάτλερ είπε ότι θα ήθελε να ήταν πιο κοντά σε ηλικία με τη Γκίλμπερτ όταν γυρίζονταν η σειρά.

Οι χαρακτήρες τους, η Λόρα Ίνγκαλς και ο Αλμάνζο Γουάιλντερ, συναντήθηκαν στην έκτη σεζόν της σειράς, όταν ο Μπάτλερ ήταν 23 ετών και η Γκίλμπερτ 15. Αργότερα εκείνη τη σεζόν, οι χαρακτήρες τους μοιράστηκαν το πρώτο τους φιλί στην οθόνη.

Τι είπε ο Μπάτλερ

«Συχνά έλεγα στη Μελίσα «μακάρι να ήμασταν λίγο πιο κοντά σε ηλικία όταν το κάναμε αυτό». Αλλά δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα.

»Η Λόρα ήταν 10 χρόνια νεότερη από τον Αλμάνζο. Αλλά από την άποψη της ερμηνείας, σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο αν είχαμε… λίγο περισσότερα κοινά σημεία, ώστε να μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την ερωτική πλευρά της σχέσης με έναν ίσως λίγο πιο ενδιαφέροντα τρόπο» είπε ο Μπάτλερ.

YouTube thumbnail

Κάθε «woke» θέμα πριν το woke

Η Γκίλμπερτ επέκρινε επίσης τη Μέγκιν Κέλι τον Ιανουάριο, όταν η δημοσιογράφος έγραψε στο Χ για την επικείμενη επανεκκίνηση της σειράς στο Netflix: «Netflix, αν κάνεις το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι πιο woke, θα κάνω αποστολή μου να καταστρέψω εντελώς το πρότζεκτ σας».

Η Γκίλμπερτ απάντησε στο Threads, λέγοντας στην Κέλι να «παρακολουθήσει οποιοδήποτε επεισόδιο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming οπουδήποτε στον κόσμο».

«Εμ… ξαναδείτε το πρωτότυπο», έγραψε η Γκίλμπερτ σε μια δήλωση. «Η τηλεόραση δεν μπορεί να γίνει πολύ πιο «woke» από αυτό που κάναμε εμείς. Αντιμετωπίσαμε ρατσισμό, εθισμό, νατιβισμό, αντισημιτισμό, μισογυνισμό, βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και κάθε άλλο «woke» θέμα που μπορείτε να σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ πολύ».

*Με στοιχεία από people.com

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
