«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Η Μελίσα Γκίλμπερτ καταδίκασε απερίφραστα τα πρόσφατα σχόλια της Μέγκιν Κέλι σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν. Η 61χρονη ηθοποιός συμμετείχε στη δράση του hashtag #iWasFifteen, ως απάντηση στην Κέλι που φαινόταν να αμφισβητεί ότι ο Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, επειδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας της Κέλι, του άρεσαν μόνο κορίτσια στην εφηβεία. Η δράση περιλαμβάνει γυναίκες που ανεβάζουν φωτογραφίες τους από όταν ήταν 15 ετών.

Η Κέλι, στην εκπομπή της The Megyn Kelly Show στο Sirius XM στις 12 Νοεμβρίου, ισχυρίστηκε ότι του Έπσταϊν «του άρεσαν οι κοπέλες που μόλις είχαν φτάσει στην νόμιμη ηλικία».

Νεαρές έφηβες

Η πολιτική σχολιάστρια, 54 ετών, με τις πολύ συντηρητικές απόψεις είπε στη συνέχεια: «Του άρεσαν τα 15χρονα κορίτσια. Και καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι αηδιαστικό. Σίγουρα δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Απλώς σας δίνω τα γεγονότα, ότι δεν του άρεσαν, για παράδειγμα, τα 8χρονα κορίτσια.

»Του άρεσαν οι πολύ νεαρές έφηβες χωρίς ωστόσο να κάνει κάτι παράνομο» συνέχισε η Κέλι, πριν προσθέσει: «Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας 15χρονης και μιας 5χρονης, ξέρετε;».

«Από τη σημερινή οπτική γωνία, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο ότι ήμουν παιδί. Ήμουν δεκαπέντε χρονών. Και ήμουν η καλή περίπτωση»

«Πραγματικά νιώθω αηδία»

Η Μελίσα Γκίλμπερτ, σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 15 Νοεμβρίου δήλωσε ότι, αφού είδε πολλές αναρτήσεις με το hashtag #iWasFifteen, αποφάσισε να αναζητήσει τον εαυτό της σε ηλικία 15 ετών στο Google.

Όταν το έκανε, είδε φωτογραφίες της από τη σειρά Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι με τον μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτικό της σύντροφο, τον Ντιν Μπάτλερ, που σήμερα είναι 69 ετών.

Δημοσίευσε φωτογραφίες της, σε νεαρή ηλικία, να αγκαλιάζεται και να φιλάει τον Μπάτλερ στην τηλεοπτική σειρά, σε ένα καρουσέλ που περιλάμβανε επίσης μια φωτογραφία της από τις διακοπές της.

«Πραγματικά νιώθω αηδία», έγραψε η Γκίλμπερτ στη λεζάντα της ανάρτησης. «Το κορίτσι που βρίσκεται σε διακοπές στη Χαβάη με την οικογένειά του, είναι το ίδιο κορίτσι που αναμενόταν να «ερωτευτεί» και να φιλήσει έναν άντρα στην ταινία που ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν. Από τη σημερινή οπτική γωνία, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια να πω παρά μόνο ότι ήμουν παιδί. Ήμουν δεκαπέντε χρονών. Και ήμουν η καλή περίπτωση».

Οι χαρακτήρες τους, η Λόρα Ίνγκαλς και ο Αλμάνζο Γουάιλντερ, συναντήθηκαν στην έκτη σεζόν της σειράς, όταν ο Μπάτλερ ήταν 23 ετών και η Γκίλμπερτ 15

«Ήμουν τυχερή»

Η Γκίλμπερτ έγραψε ότι είναι ευγνώμων στον Μάικλ Λάντον — ο οποίος σκηνοθέτησε, παρήγαγε και πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά — στη μητέρα της και σε «τόσους άλλους επειδή ήταν εκεί για να διασφαλίσουν την ασφάλειά μου».

«Μπορείτε να φανταστείτε αν δεν τους είχα όλους αυτούς; Είμαι τόσο τυχερή (κατά κάποιον τρόπο). Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες δεν είναι. Μέγκιν Κέλι πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου», είπε η ηθοποιός.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2024, κατά τη διάρκεια της επανένωσης του καστ για την 50ή επέτειο της σειράς «Μικρό Σπίτι στo Λιβάδι», ο Μπάτλερ είπε ότι θα ήθελε να ήταν πιο κοντά σε ηλικία με τη Γκίλμπερτ όταν γυρίζονταν η σειρά.

Οι χαρακτήρες τους, η Λόρα Ίνγκαλς και ο Αλμάνζο Γουάιλντερ, συναντήθηκαν στην έκτη σεζόν της σειράς, όταν ο Μπάτλερ ήταν 23 ετών και η Γκίλμπερτ 15. Αργότερα εκείνη τη σεζόν, οι χαρακτήρες τους μοιράστηκαν το πρώτο τους φιλί στην οθόνη.

Τι είπε ο Μπάτλερ

«Συχνά έλεγα στη Μελίσα «μακάρι να ήμασταν λίγο πιο κοντά σε ηλικία όταν το κάναμε αυτό». Αλλά δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα.

»Η Λόρα ήταν 10 χρόνια νεότερη από τον Αλμάνζο. Αλλά από την άποψη της ερμηνείας, σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο αν είχαμε… λίγο περισσότερα κοινά σημεία, ώστε να μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την ερωτική πλευρά της σχέσης με έναν ίσως λίγο πιο ενδιαφέροντα τρόπο» είπε ο Μπάτλερ.

Κάθε «woke» θέμα πριν το woke

Η Γκίλμπερτ επέκρινε επίσης τη Μέγκιν Κέλι τον Ιανουάριο, όταν η δημοσιογράφος έγραψε στο Χ για την επικείμενη επανεκκίνηση της σειράς στο Netflix: «Netflix, αν κάνεις το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι πιο woke, θα κάνω αποστολή μου να καταστρέψω εντελώς το πρότζεκτ σας».

Η Γκίλμπερτ απάντησε στο Threads, λέγοντας στην Κέλι να «παρακολουθήσει οποιοδήποτε επεισόδιο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming οπουδήποτε στον κόσμο».

«Εμ… ξαναδείτε το πρωτότυπο», έγραψε η Γκίλμπερτ σε μια δήλωση. «Η τηλεόραση δεν μπορεί να γίνει πολύ πιο «woke» από αυτό που κάναμε εμείς. Αντιμετωπίσαμε ρατσισμό, εθισμό, νατιβισμό, αντισημιτισμό, μισογυνισμό, βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και κάθε άλλο «woke» θέμα που μπορείτε να σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ πολύ».

