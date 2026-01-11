magazin
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:37
Φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
«Δεν υπήρχε πρωτόκολλο» 11 Ιανουαρίου 2026 | 10:05

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εξέδωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων παιδικών ηθοποιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δηλώσεις του για έλλειψη πρωτοκόλλου σωματικής επαφής με παιδιά στο πλατό της The Cleaning Lady

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αστυνομία του Νέου Μεξικού εξέδωσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος ανηλίκου, μία για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι καταγγελίες αφορούν δύο ανήλικους δίδυμους που συμμετείχαν ως ηθοποιοί στη σειρά The Cleaning Lady.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, το ένα παιδί κατέθεσε ότι υπήρξαν τρία με τέσσερα περιστατικά ανάρμοστης σωματικής επαφής, ενώ το δεύτερο μίλησε για πέντε με έξι αντίστοιχα περιστατικά.

Σε μία από τις καταθέσεις σημειώνεται ότι το παιδί ήταν «πολύ φοβισμένο» και δίσταζε να μιλήσει, καθώς –όπως φέρεται να είπε– «ο Τιμ ήταν ο σκηνοθέτης και φοβόταν ότι θα θύμωνε».

Οι κατηγορίες και η έρευνα των Αρχών

Ο 68χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που αφορούν περιστατικά στο πλατό της σειράς, με τις Αρχές να εξετάζουν το χρονικό διάστημα και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να έγιναν οι πράξεις.

Τι φέρεται να είπε στις Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας, στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο Μπάσφιλντ ρωτήθηκε από τον αστυνομικό Μάρβιν Μπράουν αν είχε ποτέ σωματική επαφή με τα παιδιά.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που επικαλείται το Us Weekly, φέρεται να απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό να είχε υπάρξει», περιγράφοντας το κλίμα στο πλατό ως «παιχνιδιάρικο».

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το ποιο ήταν το πρωτόκολλο σχετικά με «το άγγιγμα παιδιών και το σήκωμά τους», φέρεται αρχικά να είπε ότι «δεν επιτρεπόταν», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι στην πράξη «δεν υπήρχε πρωτόκολλο».

YouTube thumbnail

Δηλώσεις για άγγιγμα και γαργαλητό

Σε άλλο σημείο των καταγεγραμμένων δηλώσεών του, ο Μπάσφιλντ φέρεται να υποστήριξε ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά σε κόσμο και γονείς» και ότι «δεν υπήρξε ποτέ κάποια περίεργη στιγμή». Ανέφερε επίσης ότι δεν θυμάται να σήκωσε τα δύο αγόρια που τον κατήγγειλαν, αλλά θυμάται να σηκώνει ένα άλλο παιδί στο πλατό, λέγοντας πως το παιχνίδι και το γέλιο «το βοηθούσαν να μπει στον ρόλο».

Για το γαργαλητό, φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμάται να «γαργάλισε ξεκάθαρα» τα παιδιά, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο «δεν θα του φαινόταν ασυνήθιστο».

Αναφερόμενος στους κανόνες των γυρισμάτων, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε ότι δεν έβλεπαν θετικά το γεγονός ότι κάποιοι γονείς παρακολουθούσαν τα παιδιά μέσω iPad, χαρακτηρίζοντας αυτή την πρακτική «μη τυπική διαδικασία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν έμεναν ποτέ μόνα στο πλατό χωρίς την παρουσία δασκάλου, κοινωνικού λειτουργού ή γονέα.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Ντάνι Κονκάνον στη σειρά The West Wing.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Business
Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

inWellness
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Πολυδιάστατος ο κίνδυνος 11.01.26

Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει - Τι λένε οι ειδικοί

Το πρόβλημα στην Αττική, λέει η υδρολόγος Ελισάβετ Φελώνη, είναι δομικό και διαχρονικό - «Η ρίζα του εντοπίζεται στην απόσταση μεταξύ υφιστάμενων υποδομών και σύγχρονης κλιματικής πραγματικότητας»

Σύνταξη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

