Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Η αστυνομία του Νέου Μεξικού εξέδωσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος ανηλίκου, μία για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι καταγγελίες αφορούν δύο ανήλικους δίδυμους που συμμετείχαν ως ηθοποιοί στη σειρά The Cleaning Lady.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, το ένα παιδί κατέθεσε ότι υπήρξαν τρία με τέσσερα περιστατικά ανάρμοστης σωματικής επαφής, ενώ το δεύτερο μίλησε για πέντε με έξι αντίστοιχα περιστατικά.

Σε μία από τις καταθέσεις σημειώνεται ότι το παιδί ήταν «πολύ φοβισμένο» και δίσταζε να μιλήσει, καθώς –όπως φέρεται να είπε– «ο Τιμ ήταν ο σκηνοθέτης και φοβόταν ότι θα θύμωνε».

Actor and director Timothy Busfield, famous for his work on «The West Wing» and «Thirtysomething,» is being accused of pedophilia … prosecutors in New Mexico allege he sexually abused underage boys who were child actors on a TV production set. Read more:… pic.twitter.com/Xa1Ju6vSaI — TMZ (@TMZ) January 10, 2026

Οι κατηγορίες και η έρευνα των Αρχών

Ο 68χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που αφορούν περιστατικά στο πλατό της σειράς, με τις Αρχές να εξετάζουν το χρονικό διάστημα και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να έγιναν οι πράξεις.

Τι φέρεται να είπε στις Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας, στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο Μπάσφιλντ ρωτήθηκε από τον αστυνομικό Μάρβιν Μπράουν αν είχε ποτέ σωματική επαφή με τα παιδιά.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που επικαλείται το Us Weekly, φέρεται να απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό να είχε υπάρξει», περιγράφοντας το κλίμα στο πλατό ως «παιχνιδιάρικο».

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το ποιο ήταν το πρωτόκολλο σχετικά με «το άγγιγμα παιδιών και το σήκωμά τους», φέρεται αρχικά να είπε ότι «δεν επιτρεπόταν», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι στην πράξη «δεν υπήρχε πρωτόκολλο».

Δηλώσεις για άγγιγμα και γαργαλητό

Σε άλλο σημείο των καταγεγραμμένων δηλώσεών του, ο Μπάσφιλντ φέρεται να υποστήριξε ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά σε κόσμο και γονείς» και ότι «δεν υπήρξε ποτέ κάποια περίεργη στιγμή». Ανέφερε επίσης ότι δεν θυμάται να σήκωσε τα δύο αγόρια που τον κατήγγειλαν, αλλά θυμάται να σηκώνει ένα άλλο παιδί στο πλατό, λέγοντας πως το παιχνίδι και το γέλιο «το βοηθούσαν να μπει στον ρόλο».

Για το γαργαλητό, φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμάται να «γαργάλισε ξεκάθαρα» τα παιδιά, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο «δεν θα του φαινόταν ασυνήθιστο».

Αναφερόμενος στους κανόνες των γυρισμάτων, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε ότι δεν έβλεπαν θετικά το γεγονός ότι κάποιοι γονείς παρακολουθούσαν τα παιδιά μέσω iPad, χαρακτηρίζοντας αυτή την πρακτική «μη τυπική διαδικασία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν έμεναν ποτέ μόνα στο πλατό χωρίς την παρουσία δασκάλου, κοινωνικού λειτουργού ή γονέα.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Ντάνι Κονκάνον στη σειρά The West Wing.