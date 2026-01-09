Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη έβαλε τέλος στην προσπάθεια του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν να εξασφαλίσει νέα δίκη, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης, σύμφωνα με το ABC News.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα παράπονα που είχαν διατυπωθεί από ενόρκους για το κλίμα και τη συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα των διαβουλεύσεων εξετάστηκαν εγκαίρως και με τρόπο που δεν αλλοίωσε τη δικαστική διαδικασία.

Ο πρώην μεγιστάνας του Χόλιγουντ έχει κριθεί ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση του 2006 σε βάρος της Μίμι Χέιλι, η οποία τότε εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στο τηλεοπτικό πρότζεκτ «Project Runway», παραγωγής της εταιρείας Γουάινσταϊν. Μετά την ετυμηγορία, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δύο μέλη του σώματος των ενόρκων κατήγγειλαν πιέσεις και ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ισχυριζόμενοι ότι εξαναγκάστηκαν να συνταχθούν με την καταδίκη.

Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ, ωστόσο, έκρινε ότι το δικαστήριο αντέδρασε όπως όφειλε από τη στιγμή που προέκυψαν τα παράπονα. Όπως σημείωσε στην απόφασή του, οι παρεμβάσεις του δικαστηρίου πέτυχαν μια «λεπτή αλλά αναγκαία ισορροπία»: διερεύνησαν τις καταγγελίες χωρίς να δημιουργήσουν περαιτέρω ένταση ή να επηρεάσουν την ανεξαρτησία των ενόρκων σε μια κρίσιμη φάση της δίκης. Με βάση αυτό το σκεπτικό, δεν προέκυψε λόγος ακύρωσης της απόφασης ούτε επανάληψης της διαδικασίας.

Η καταγγελία της Τζέσικα Μαν

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο της κατηγορίας βιασμού που αφορά καταγγελία της Τζέσικα Μαν για φερόμενη επίθεση το 2013. Για το συγκεκριμένο σκέλος, το δικαστήριο είχε κηρύξει τη δίκη άκυρη, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, έπειτα από έντονες διαφωνίες και χαοτικές συνεδριάσεις.

Η εισαγγελία του Μανχάταν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να επαναφέρει την υπόθεση, ενώ ο Γουάινσταϊν βρίσκεται σε συζητήσεις με τους δικηγόρους του για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα δίκη.

Στο μεταξύ, ο 73χρονος παραμένει κρατούμενος στο συγκρότημα φυλακών Ράικερς Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται σχεδόν έξι χρόνια.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός του κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας, περιγράφοντάς τον ως «ιατρικά ευάλωτο», ενώ τονίζουν ότι ζει σε μια παρατεταμένη κατάσταση νομικής αβεβαιότητας, με τις υποθέσεις του να παραμένουν ανοιχτές και το μέλλον του να κρίνεται εκ νέου στα δικαστήρια.