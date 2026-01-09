magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09 Ιανουαρίου 2026 | 06:02

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του "backup lover"

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του "backup lover"

Spotlight

Δικαστής στη Νέα Υόρκη έβαλε τέλος στην προσπάθεια του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν να εξασφαλίσει νέα δίκη, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης, σύμφωνα με το ABC News. 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα παράπονα που είχαν διατυπωθεί από ενόρκους για το κλίμα και τη συμπεριφορά μέσα στην αίθουσα των διαβουλεύσεων εξετάστηκαν εγκαίρως και με τρόπο που δεν αλλοίωσε τη δικαστική διαδικασία.

Ο πρώην μεγιστάνας του Χόλιγουντ έχει κριθεί ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση του 2006 σε βάρος της Μίμι Χέιλι, η οποία τότε εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στο τηλεοπτικό πρότζεκτ «Project Runway», παραγωγής της εταιρείας Γουάινσταϊν. Μετά την ετυμηγορία, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δύο μέλη του σώματος των ενόρκων κατήγγειλαν πιέσεις και ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ισχυριζόμενοι ότι εξαναγκάστηκαν να συνταχθούν με την καταδίκη.

Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ, ωστόσο, έκρινε ότι το δικαστήριο αντέδρασε όπως όφειλε από τη στιγμή που προέκυψαν τα παράπονα. Όπως σημείωσε στην απόφασή του, οι παρεμβάσεις του δικαστηρίου πέτυχαν μια «λεπτή αλλά αναγκαία ισορροπία»: διερεύνησαν τις καταγγελίες χωρίς να δημιουργήσουν περαιτέρω ένταση ή να επηρεάσουν την ανεξαρτησία των ενόρκων σε μια κρίσιμη φάση της δίκης. Με βάση αυτό το σκεπτικό, δεν προέκυψε λόγος ακύρωσης της απόφασης ούτε επανάληψης της διαδικασίας.

Η καταγγελία της Τζέσικα Μαν

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο της κατηγορίας βιασμού που αφορά καταγγελία της Τζέσικα Μαν για φερόμενη επίθεση το 2013. Για το συγκεκριμένο σκέλος, το δικαστήριο είχε κηρύξει τη δίκη άκυρη, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, έπειτα από έντονες διαφωνίες και χαοτικές συνεδριάσεις.

Η εισαγγελία του Μανχάταν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να επαναφέρει την υπόθεση, ενώ ο Γουάινσταϊν βρίσκεται σε συζητήσεις με τους δικηγόρους του για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα δίκη.

Στο μεταξύ, ο 73χρονος παραμένει κρατούμενος στο συγκρότημα φυλακών Ράικερς Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται σχεδόν έξι χρόνια.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός του κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας, περιγράφοντάς τον ως «ιατρικά ευάλωτο», ενώ τονίζουν ότι ζει σε μια παρατεταμένη κατάσταση νομικής αβεβαιότητας, με τις υποθέσεις του να παραμένουν ανοιχτές και το μέλλον του να κρίνεται εκ νέου στα δικαστήρια.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
