Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Την καθιερωμένη του «καλημέρα» μας λέει και σήμερα ο Αρκάς, με το γνώριμο χιούμορ και τον απλό, εύστοχο τρόπο με τον οποίο σχολιάζει την καθημερινότητα.

Στο σημερινό σκίτσο, πρωταγωνιστεί ένα μικρό παιδί, τυλιγμένο με όσα περισσότερα ρούχα γίνεται, προσπαθώντας να προστατευτεί από το τσουχτερό κρύο.

Πάνω από τη φιγούρα δεσπόζει η μωβ επιγραφή «Καλημέρα», ενώ το παιδί σχολιάζει με χαρακτηριστική αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Κρύο!.. Πολύ κρύο!».

Με μια απλή εικόνα και λίγες λέξεις, ο Αρκάς αποτυπώνει τη χειμωνιάτικη διάθεση των ημερών, χαρίζοντας χαμόγελο από νωρίς το πρωί.

Ο καιρός σήμερα και αύριο

Η ψυχρή εισβολή διατηρείται και σήμερα, με το έντονο κρύο να παραμένει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Χιονοπτώσεις συνεχίζονται κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ τις πρωινές και νυχτερινές ώρες ο παγετός θα κάνει αισθητή την παρουσία του.

Αύριο τα φαινόμενα σταδιακά θα παρουσιάσουν εξασθένηση, ωστόσο το κρύο θα επιμείνει, με τοπικές χιονοπτώσεις να παραμένουν πιθανές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα ορεινά, πριν αρχίσει μια αργή βελτίωση προς τα μέσα της εβδομάδας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν τον παγετό.

Συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε ορεινές διαδρομές, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων όπου τα φαινόμενα επιμένουν. Παράλληλα, χρειάζεται μέριμνα για την προστασία ευάλωτων ομάδων και ζώων από το κρύο.

Όπως υπενθυμίζει και ο Αρκάς με το σκίτσο του, ο χειμώνας δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο, αλλά λίγη προσοχή και χιούμορ κάνουν την καθημερινότητα πιο υποφερτή.