Αρκάς: Μια καλημέρα στις γυναίκες του Ιράν

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη «καλημέρα». Στο σημερινό του σκίτσο, ο Αρκάς επιλέγει συνειδητά να ντύσει τη λέξη με μια εικόνα έντονα πολιτική και βαθιά φορτισμένη, ανατρέποντας την καθημερινή χρήση της.

Το κόκκινο «Καλημέρα» στην κορυφή του σκίτσου μοιάζει να αιωρείται ειρωνικά πάνω από μια σκηνή εξέγερσης, βίας και συλλογικής αγωνίας.

Στο κέντρο της εικόνας, μια γυναίκα υψώνει το μαντίλι της μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος. Η χειρονομία παραπέμπει ευθέως στις διαμαρτυρίες στο Ιράν, όπου το χιτζάμπ έγινε σύμβολο καταπίεσης αλλά και αντίστασης. Δεν είναι μια μεμονωμένη φιγούρα· είναι το σώμα μιας συλλογικής φωνής.

Γύρω της, υψωμένες γροθιές, σκοτεινά πρόσωπα και ένα απειλητικό φόντο συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που απέχει πολύ από την ηρεμία που συνήθως συνοδεύει την έναρξη της ημέρας.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 2.300 έχουν συλληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε πάνω από 100 πόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, με αφετηρία την οικονομική κατάρρευση και τον πληθωρισμό.

Μαρτυρίες που μεταδίδουν δυτικά μέσα κάνουν λόγο για μαζικά πλήθη, βίαιη καταστολή και χαοτική κατάσταση στα νοσοκομεία, ενώ οι αρχές έχουν επιβάλει εκτεταμένες διακοπές στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά τους, φιλοκυβερνητικά μέσα αποδίδουν τις αναταραχές σε οργανωμένη δράση «ένοπλων ομάδων» και ξένη υποκίνηση, μιλώντας για σχέδιο αποσταθεροποίησης στα πρότυπα της Συρίας.

Η πραγματική εικόνα παραμένει δύσκολο να επαληθευτεί, καθώς οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες και μεγάλο μέρος του οπτικοακουστικού υλικού που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.

Με αυτή τη διαφορετική «καλημέρα», ο γνωστός σκιτσογράφος δεν επιδιώκει να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Μας καλεί να θυμηθούμε ότι, ενώ για πολλούς η μέρα ξεκινά με ρουτίνα και ασφάλεια, για άλλους ξεκινά με φόβο, διεκδίκηση και ρίσκο.