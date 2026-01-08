Αρκάς: Η καλημέρα για τους μαθητές που επιστρέφουν στα σχολεία
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς αφιερώνει το σημερινό σκίτσο του στους μαθητές που επιστρέφουν μετά τις 15νθήμερες διακοπές των Χριστουγέννων ξανά στα θρανία.
Το σημερινό σκίτσο
